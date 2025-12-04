Top.Mail.Ru

Список всех изменений в One UI 8.5 для смартфонов Galaxy утёк в сеть

Как известно, Samsung уже несколько месяцев тестирует следующий крупный апдейт — One UI 8.5, хотя особых подробностей о нововведениях не было. Но теперь в сети появился подробный список всех функций, которые появятся в обновлении.

Инсайдер Тарун Ватс опубликовал полный список изменений One UI 8.5. Из основного можно выделить улучшения режима DeX, например, система будет запоминать размер и положение окон приложений. Также появится новый, более подробный экран с информацией об аккумуляторе, где будут отображаться оставшееся время работы, состояние зарядки и ежедневные отчёты об использовании за прошедшую неделю. Кроме того, будет улучшен режим энергосбережения, который позволит выбирать между стандартным и максимальным уровнями энергосбережения.

Ещё Samsung предложит новые способы обмена данными. Например, Quick Share получит режим «только приём», который позволит отправлять файлы на ваш телефон только с устройств, вошедших в вашу учётную запись Samsung или Google. Вдобавок Quick Share будет использовать распознавание лиц и предлагать делиться фотографиями с людьми, которые на них изображены.

Из новых кросс-платформенных функций можно выделить общий доступ к хранилищу. Пользователи смогут получать доступ к файлам на планшете, компьютере или телевизоре Samsung с телефона Galaxy и наоборот. Всё это, вероятно, связано с отказом от Microsoft OneDrive и переходом на Samsung Cloud. 

Кроме того, в One UI 8.5 также добавят дополнительные функции Auracast, включая возможность трансляции голоса на поддерживаемые гарнитуры и динамики. Обновления также коснутся ИИ: встроенный ассистент Bixby станет более умным, а редактор Galaxy AI Photo Assist сможет создавать и редактировать изображения. Ещё компания добавит новые настройки защиты от кражи и улучшения Samsung Health.

Релиз One UI 8.5 ожидается после презентации серии Galaxy S26 в конце января.
GSM Arena
