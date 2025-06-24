Сплошное «Г»: Евросоюз по достоинству оценил технику Apple и взбесил компанию

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Apple получила экспертную оценку своих девайсов от ЕС и раскритиковала ее. Об этом пишет Notebook Check.

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Согласно источнику, с 20 июня 2025 года все смартфоны и планшеты, которые продаются в странах Еврозоны, получили маркировку уровня энергопотребления — возможно, вы не раз видели такие наклейки на холодильниках или стиральных машинах. На текущий момент было промаркировано 603 смартфона и планшета, 142 из которых получили высший балл А.

Но не «яблочные» девайсы — они оказались хуже. Например, iPhone 16 Pro получил букву В («Б»), а почти всем моделям iPad присвоена категория G («Г»). По шкале это самый низкий и неудовлетворительный показатель энергоэффективности. При этом ни одна модель iPhone и iPad не получила категорию А. Также планшетам понизили баллы за очень низкую устойчивость к падениям, отсутствие водостойкости, а также — парадокс — за отсутствие гарантированных Apple сроков программной поддержки.

Фото: Notebook Check
Фото: Notebook Check

Apple не оставила этот удар по своей репутации без внимания и опубликовала 44-страничный документ, в котором в пух и прах разносит методологию тестирования и спецификации Евросоюза. Стоит отметить, что все оценки пока носят статус «предварительных» и могут быть скорректированы после получения достаточного количества фидбэка от пользователей. 

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Источник:
Notebook Check
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Комментарии

+182
Nikodimus73
Гейропа… что с них возьмёшь.. сначала добились, во вред всем, чтоб на эпл ставили usb-c, а теперь вот это ещё, п@до@ы они короче!…
Сегодня в 11:23
#
+434
d’Autriche Nikodimus73
Слава богу, что ты живешь не в гейропе загнивающей, а в России, которая живет в 23 веке. До нашей эры. А по поводу тайпси — большинство ненавидило лайтинг и были довольны, что перешли на тайпси. Хотя я тоже не доволен этому
Сегодня в 12:25
#
migachevm
+189
migachevm d’Autriche
расскажите по какой причине тайп С для вас может быть лучше лайтнинга? не могу понять, сам купил 15 про и невероятно доволен тайп С
час назад в 14:13
#
+72
olegvl2 d’Autriche
Тайпси реально хрень, лайтнинг рулит
час назад в 14:23
#
Сергей Веселов
+130
Сергей Веселов
А че, пускай покажут мастер класс, создадут свой смартфон со своей ос который будет превосходить айфон, че сложного?)
Сегодня в 11:50
#
+434
d’Autriche
Ну айфоны ладно. Я с се 16 года на новый 13про перешел и особо ошеломительной разницы по батарее при использовании не увидел. А вот с айпадами как-то странно. Как будто бы высер какой-то
Сегодня в 12:24
#
tellurian
+2433
tellurian d’Autriche
Последние айпады на М процессорах очень мало работают. Жалуются по всему миру. Я согласен с оценкой «Г».
2 часа назад в 13:19
#