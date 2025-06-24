Сплошное «Г»: Евросоюз по достоинству оценил технику Apple и взбесил компанию

Фото: UnsplashСогласно источнику, с 20 июня 2025 года все смартфоны и планшеты, которые продаются в странах Еврозоны, получили маркировку уровня энергопотребления — возможно, вы не раз видели такие наклейки на холодильниках или стиральных машинах. На текущий момент было промаркировано 603 смартфона и планшета, 142 из которых получили высший балл А.
Компания Apple получила экспертную оценку своих девайсов от ЕС и раскритиковала ее. Об этом пишет Notebook Check.
Компания Apple получила экспертную оценку своих девайсов от ЕС и раскритиковала ее. Об этом пишет Notebook Check.
Но не «яблочные» девайсы — они оказались хуже. Например, iPhone 16 Pro получил букву В («Б»), а почти всем моделям iPad присвоена категория G («Г»). По шкале это самый низкий и неудовлетворительный показатель энергоэффективности. При этом ни одна модель iPhone и iPad не получила категорию А. Также планшетам понизили баллы за очень низкую устойчивость к падениям, отсутствие водостойкости, а также — парадокс — за отсутствие гарантированных Apple сроков программной поддержки.
Фото: Notebook Check
Apple не оставила этот удар по своей репутации без внимания и опубликовала 44-страничный документ, в котором в пух и прах разносит методологию тестирования и спецификации Евросоюза. Стоит отметить, что все оценки пока носят статус «предварительных» и могут быть скорректированы после получения достаточного количества фидбэка от пользователей.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides