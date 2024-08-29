Спорт и музыка: как саундтрек мотивирует к достижению целей

Часто во время занятий спортом нам необходим дополнительный импульс. Одной силы воли бывает недостаточно, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта и взять новые высоты. А сделать домашние упражнения или походы в спортзал регулярной привычкой — и вовсе самая сложная часть процесса, с которой справляются далеко не все.



Как полюбить спорт и сделать занятия им гораздо эффективнее? На помощь может прийти музыка. Для многих это всего лишь фоновый шум в спортзале, но правильно подобранный саундтрек может значительно повлиять на ход тренировок. Узнаем, что об этом думают учёные, и попробуем найти способ сделать музыку частью своей физической активности.







Как музыка влияет на занятия спортом

С музыкой связано немало интересных научных экспериментов — от того, как Моцарт влияет на развитие плода в организме женщины, до того, как растения реагируют на различные жанры. Взаимосвязь музыки и спорта учёные тоже не обошли стороной.



Команда итальянского Веронского университета провела опыт, в котором две группы физически активных девушек попросили выполнить несколько упражнений из аэробики под музыкальное сопровождение. Для одной группы подобрали песни со средним темпом (около 90–110 ударов в минуту, или bpm). Вторая занималась под гораздо более быстрые треки с частотой от 170 до 190 bpm.



Мониторинг участниц показал, что более быстрые треки вызвали учащение сердцебиения и снижение усталости. Согласно опросу после тренировки, девушки из второй группы чувствовали себя в среднем на 11% лучше, чем без музыки. В первой группе разницу оценили в 6,5%.

Почему так происходит? Мы «слышим» музыку не только ушами, но и другими частями тела — например, нервной и сосудистой системой. Скорость песни напрямую влияет на частоту сердечного ритма, а как раз она является одним из ключевых факторов нашей выносливости во время занятий спортом. Когда сердцебиение синхронизировано с нашими усилиями, организм лучше насыщается кислородом и меньше устаёт, что значительно повышает удовольствие от тренировок.



Свою роль играет и психологический эффект, возникающий благодаря выбросу эндорфина и дофамина. Помните легендарную сцену тренировки Рокки под «Eye of the Tiger»? Подходящая подборка треков погружает нас в определённое состояние, схожее с победным настроем Сильвестра Сталлоне. Под сборник романтических баллад вряд ли захочется вскочить на беговую дорожку, а вот под бодрое техно или рок — вполне. Аранжировка, текст и даже уровень громкости отражаются на желании двигаться и агитируют нас к успеху.

Музыка — легальный допинг

Британский доктор Костас Карагеоргис известен тем, что провёл несколько десятков исследований, которые помогают глубже понять взаимосвязь между физическими показателями и музыкальным сопровождением. Он описывает музыку как «легальный допинг», напрямую влияющий на спортивные результаты.

Эту точку зрения подтверждают несколько выводов, к которым доктор и его коллеги пришли по итогам своей работы.

1. Музыка отвлекает от негативных факторов.

Когда мы занимаемся повторяющимися упражнениями или, например, бежим марафон, движения тела не требуют высокой активности со стороны мозга. Поэтому основные ресурсы в нашей голове легко переключаются на внутренние или внешние раздражители. Если специально сделать таким раздражителем музыку, звучащую в наушниках, она перехватит на себя большую часть нашего внимания.



Музыка помогает нам отвлечься от ощущения дискомфорта и усталости. Данные тестов показали, что прослушивание музыки во время занятий спортом повышает выносливость на 15%. Выходит, тело способно на большее, если мы обращаем меньше внимания на напряжение и просто продолжаем двигаться вперёд.

2. Чёткий ритм облегчает синхронизацию

Ритмичность — одно из главных свойств музыки. Саундтрек можно использовать в качестве метронома и подстраивать под него свои движения. Например, ориентироваться на ударные и делать под них рывки во время бега или отжиманий.



Во время такой практики тело становится более сбалансированным, а движения доводятся до автоматизма. Это формирует навыки, которые затем можно повторять уже без музыки — например, на соревнованиях.

3. Музыка создаёт эмоциональное пространство

Как было сказано выше, правильные треки способны зарядить желанием тренироваться и побеждать. Эффект такого влияния долгосрочен — у нас формируются приятные ассоциации с новыми высотами, которых мы достигли под знаковый для нас трек.



Эмоциональный отклик заставляет нас возвращаться к его источнику. Это отлично подойдёт тем, кто испытывает затруднения с поддержанием графика тренировок. Если сам по себе поход в зал вызывает дрожь в коленях, попробуйте разбавить этот опыт любимым плейлистом.

4. Правильный саундтрек увеличивает мотивацию

Все предыдущие факторы складываются в единый комплекс. Музыка позволяет не думать о боли и усталости, помогает добиваться концентрации и создаёт позитивные ассоциации. Всё это превращает спорт в увлекательный и приятный процесс.



Параллельно растёт и мотивация им заниматься — и в рамках тренировки, и в долгосрочной перспективе. Справляясь с недосягаемыми рубежами, мы наверняка ощутим тягу к новым рекордам. Музыка откроет второе дыхание и поддержит интерес — главное, чтобы не надоел сам плейлист.

Что говорят атлеты

Повышать мотивацию и настраиваться на успех с помощью музыки — частая практика среди профессиональных спортсменов. Это объединяет и олимпийских звёзд, и любителей со всего мира. Прослушивание музыки перед важными стартами повышает сосредоточенность и настраивает если не на победу, то как минимум на достойное представление.

Такой способ «завестись» оказался так эффективен, что национальная ассоциация США по лёгкой атлетике в 2007 году запретила спортсменам проносить аудиотехнику на официальные состязания. По их словам, запрет нужен для того, чтобы участники не накручивали себя духом соперничества перед забегами. Судьи посчитали, что это ведёт к излишней агрессии и угрожает безопасности бегунов.



Тем не менее тренировки и разминки в сопровождении музыки популярны в любом виде спорта. О своей любви к такому способу мотивации говорили такие легенды, как Усейн Болт, Майкл Фелпс и Майк Тайсон. А канадская сборная перед Олимпиадой в Париже поделилась списком своих любимых песен для поднятия духа, в котором оказалось много хип-хоп бэнгеров.

Какую музыку выбрать для спорта

В большинстве спортзалов и так регулярно играет собственный саундтрек. Его включают как раз для того, чтобы сделать тренировки увлекательнее и полезнее. А ещё — чтобы вы не отвлекались на шум от других посетителей.Серьёзный минус таких плейлистов — музыку ставит кто-то другой. Поэтому в них может оказаться что-то, что замотивирует вас поскорее выбежать на улицу, а не погрузиться в тренировку. Если вы обладаете не только спортивными амбициями, но и тонким вкусом, лучше подобрать треки самостоятельно.

Жанр может быть практически любым — кого-то вдохновит рэп о движении к успеху, кому-то приятнее заниматься под монотонное техно без слов. Дэнсхолл и регги — отличные примеры музыки с чётким ритмом и позитивной энергетикой. Но и более мрачный метал наверняка поселится в наушниках многих любителей спорта после недавнего выступления группы Gojira на открытии Олимпийских игр в Париже.



Ориентироваться всегда стоит только на свой вкус, главное — соблюдать несколько полезных рекомендаций.

Подбирайте треки в пределах 120–140 bpm, чтобы они звучали достаточно энергично и задавали темп, который вы сможете поддерживать в течение долгого времени.

Попробуйте найти песни с мотивирующими текстами, чтобы чувствовать себя героем на пути к победе.

Обязательно убедитесь, что эти треки вам нравятся и вызывают душевный подъём, иначе вы только навредите своему желанию что-то делать.

Если от выбранной музыки вам захочется свернуть горы — всё правильно. Если больше тянет свернуться калачиком на скамейке возле тренажёра — лучше попробовать другой плейлист. А уж если в трубочку сворачиваются уши — однозначно поменяйте подборку.

Как слушать музыку во время тренировок

Теперь разберёмся с тем, как применить собранный плейлист в действии. Здесь многое зависит от того, где именно вы занимаетесь спортом.Если вы собрали домашний спортзал или просто стараетесь сделать тренировки частью ежедневной рутины, хорошим вариантом станет качественная акустическая система . Её можно расположить в любой точке пространства вашего дома и использовать не только для упражнений, но и чтобы расслабиться после них.Для пробежек на уличных площадках или выездов на природу пригодятся портативные колонки . Их можно повесить на пояс, положить возле себя или закрепить на велосипеде. Многие модели обладают хорошей влагозащитой , так что не бойтесь оставить их на краю бассейна или в утренней росе, пока занимаетесь йогой на рассвете.Самый удобный и надёжный вариант — беспроводные наушники . Они помогут ограничить ваше личное пространство и при этом не мешать другим посетителям зала или прохожим в парке. Можно найти как полноразмерные варианты с удобной посадкой, так и компактные вкладыши или специальные спортивные модели. Современные TWS-наушники дают высочайшее качество звучания, защищают от внешних шумов и практически ничего не весят.

Наушники и колонки для занятий спортом

Посмотрим на несколько интересных и актуальных моделей, которые помогут вам с головой погрузиться в мир увлекательных и приятных тренировок.

5 лучших наушников для спорта

TWS-наушники с поддержкой объёмного звучания и премиального звука в формате LDAC. За детализацию звука отвечают по два динамических драйвера в каждом ухе. Специальные амбушюры обеспечивают мягкую, не давящую посадку, а в корпус наушников встроен датчик, который отслеживает ваше сердцебиение — будет полезно во время занятий!

Эти наушники идеальны для любых видов спорта. Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и надёжное подключение, ободок удержит наушники на голове в любой ситуации, а благодаря влагозащите класса IPX8 в них можно хоть нырять в бассейн. Но главная особенность — в костной проводимости. Оцените кристально чистую передачу звука, оставаясь на одной волне с внешним миром.

Стильные и лёгкие JBL Tune Flex — отличный выбор как для спортзала, так и для повседневной жизни. Фирменная передача низких частот отлично пригодится для бодрящих жанров. Удобное включение режима прозрачности поможет услышать тренера или поболтать с партнёрами по тренировке. Защита класса IPX4 означает, что получится позаниматься как под крышей, так и под открытым небом даже во время дождя.

Уникальные TWS-наушники с потрясающим набором функций. Внутри — эксклюзивный аудиокодек от Samsung, поддержка Dolby Atmos, мощное шумоподавление и геодатчик на случай потери. В таких наушниках вы будете заниматься спортом внутри своей собственной вселенной звука.

Sony обгоняют конкурентов на поле интеграции ИИ для улучшения качества звука и шумоподавления, которое не стесняются называть лучшим в своём классе. Мощные драйверы передают любые нюансы звучания, а защита класса IPX4 даёт наслаждаться им при любой погоде.

5 лучших портативных колонок для занятий на улице

JBL — легенды портативных колонок. Третье поколение линейки GO — идеальный спортивный компаньон в городе или на природе. Отличный звук, умещающийся в компактной коробочке. Индекс защиты IP67 означает, что колонка переживёт приключения как в диком лесу, так и возле бассейна.

Ещё один вариант от JBL — для любителей активного отдыха и уличного спорта. Колонку можно повесить на пояс или прицепить к рулю велосипеда с помощью уникальной защёлкивающейся ручки. Яркий дизайн не даст ей потеряться в траве, а батареи хватит на целых 10 часов.

Ваш стиль — долгие походы по лесам с поиском мест для медитаций или горных озёр для бодрящих заплывов? Эта занимательная колонка от MIFA станет не только источником саундтрека, но и путеводной звездой в ваших приключениях. Интересный форм-фактор делает колонку ещё и фонариком, который можно повесить на ветку дерева и размяться на природе.

Качественный и доступный звук Edifier теперь можно взять с собой на природу. Круглая колонка отличается компактностью и отличной защитой. Снаружи она обшита водонепроницаемой тканью, а корпус обладает классом защиты IPX7 — можно не переживать, если попадёте под ливень или окажетесь посреди реки.

В классе портативной акустики Sony тоже никогда не упускают возможности сказать пару новых слов. В этом ярком корпусе спрятан нетипичный для колонок некруглый диффузор, который улучшает плотность и качество звука. А ещё с неё можно звонить прямо на бегу, а специальный алгоритм удалит лишнее эхо.





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