Появился способ установить Windows 11 24H2 на неподдерживаемые компьютеры — утилитой Rufus 4.6

Разработчики Rufus выпустили утилиту, обновлённую до версии 4.6. В ней появился обход ограничений на совместимость компьютеров с Windows 11 24H2.
В Rufus 4.6 были исправлены найденные ранее баги, улучшена совместимость с ReactOS и появилась возможность установки паролей без срока действия для локальных учётных записей. Но самым главным нововведением является возможность создания загрузочных носителей, с помощью которых можно устанавливать свежую сборку Windows 11 с обновлением до 24H2 на формально несовместимые компьютеры — со старыми процессорами или небольшим объёмом оперативной памяти. Стоит отметить, что нет никакой гарантии, что с использованием этих «костылей» операционная система в итоге установится на любой компьютер и будет работать стабильно, поскольку аппаратные ограничения вводятся не просто так, а со смыслом.
Сборка Windows 11 24H2 содержит в требованиях к процессору поддержку инструкции PopCnt (Population count — count number of bits set to 1, входит в набор SSE4.2 в Intel или Advanced Bit Manipulation (ABM) для AMD), которая отсутствует в старых чипах. При попытке установить Windows 11 24H2 на компьютер с процессором без поддержки PopCnt система зависает на первичном экране инсталлятора с логотипом Windows. Процессоры AMD поддерживают PopCnt с 2006 года (после появления архитектуры Barcelona), а компания Intel добавила поддержку этой инструкции в 2008 году (с появлением микроархитектуре Nehalem в первом поколение процессоров Core i).
Скачать Rufus 4.6 можно с GitHub. Код этой утилиты открыт под лицензией GNU General Public License v3.0.
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