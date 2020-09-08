Spotify — один из самых популярных сервисов потоковой передачи музыки, который постоянно развиваться и обрастает новыми функциями. Также компания продолжает улучшать качество звука, а теперь стало известно о целом ряде нововведений для пользователей бесплатного тарифа. В разработке находятся режим караоке, групповые сеансы прослушивания и многое другое.
Новые функции обнаружила и раскрыла в своем твиттере Джейн Вонг. Сообщается, что режим караоке отображает синхронизированные тексты песен и позволяет регулировать громкость вокала на дорожке.
Также проводятся эксперименты с групповыми сеансами прослушивания, позволяющими пользователям одной сети Wi-Fi подключаться к аудиоструйствам, таким как умные динамики. Spotify всегда был лучшим сервисом, когда дело касалось прослушивания на нескольких устройствах, и теперь вы сможете поделиться подключением к аудиосистеме со своими друзьями.
Автомобильный режим — еще одна функция, которая вскоре может претерпеть существенные изменения. Для него появился новый домашний экран с увеличенными изображениями и переработанной панелью навигации. Вверху появляется баннер, сообщающий пользователям о возможности управления воспроизведением с помощью Google Ассистента. При прослушивании трека в автомобильном режиме работает обновленный интерфейс Now Playing, который оснащается большими круглыми кнопками в нижней части экрана, чтобы обеспечивать быстрый доступ к различным функциям.
Также проходит тестирование новая возможность, позволяющая бесплатным пользователям прослушивать музыку в автономном режиме в течение 30 минут один раз в день. Появилась новая опция списка воспроизведения под названием «Автообновление», которая позволяет автоматически обновлять плейлисты новыми треками, сохраняя добавленные вручную композиции.
Подкасты еще недоступны для российских пользователей, тем не менее Spotify продолжает улучшать эту категорию, добавив раздел «Ваши эпизоды» в библиотеку. Там можно сохранять понравившиеся выпуски.
Spotify is working on a new like animation pic.twitter.com/kZDkaJ7Mov— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020
Все перечисленные улучшения и дополнения, определенно, будут полезны многим пользователям. Компания серьезно относится к конкуренции с Apple Music и YouTube Music, поэтому не перестаёт развивать сервис. Эти новые функции все еще находятся в стадии тестирования, поэтому пока неясно, когда именно состоится их публичный запуск.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: