Spotify анонсировала обновление приложения для iOS и Android. Главное изменение — переработанный раздел «Моя библиотека».
Изменения включают в себя новый вид сетки, динамические фильтры, улучшенную сортировку и многое другое. По словам разработчиков, с обновленным интерфейсом пользователю будет проще найти нужный трек и составить плейлисты.
Все нововведения:
- Упрощен просмотр и поиск музыки и подкастов в коллекции пользователя.
- Добавлены новые фильтры поиска. Треки можно искать, введя название альбома, исполнителя или плейлиста
- Новое упорядочивание. Треки можно отсортировать в алфавитном порядке по названию или имени исполнителя
- Быстрый доступ к альбомам, плейлистам и подкастам. Можно закрепить до четырех таких.
- Для сортировки вида раздела можно выбрать отображение сеткой, списком или мозаикой.
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