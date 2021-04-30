Упрощен просмотр и поиск музыки и подкастов в коллекции пользователя.

Добавлены новые фильтры поиска. Треки можно искать, введя название альбома, исполнителя или плейлиста

Новое упорядочивание. Треки можно отсортировать в алфавитном порядке по названию или имени исполнителя

Быстрый доступ к альбомам, плейлистам и подкастам. Можно закрепить до четырех таких.

Для сортировки вида раздела можно выбрать отображение сеткой, списком или мозаикой.

Spotify анонсировала обновление приложения для iOS и Android. Главное изменение — переработанный раздел «Моя библиотека».Изменения включают в себя новый вид сетки, динамические фильтры, улучшенную сортировку и многое другое. По словам разработчиков, с обновленным интерфейсом пользователю будет проще найти нужный трек и составить плейлисты.Все нововведения: