Spotify анонсировала обновление приложения для iOS и Android. Главное изменение — переработанный раздел «Моя библиотека». 

Изменения включают в себя новый вид сетки, динамические фильтры, улучшенную сортировку и многое другое. По словам разработчиков, с обновленным интерфейсом пользователю будет проще найти нужный трек и составить плейлисты. 

Все нововведения: 
  • Упрощен просмотр и поиск музыки и подкастов в коллекции пользователя. 
  • Добавлены новые фильтры поиска. Треки можно искать, введя название альбома, исполнителя или плейлиста 
  • Новое упорядочивание. Треки можно отсортировать в алфавитном порядке по названию или имени исполнителя 
  • Быстрый доступ к альбомам, плейлистам и подкастам. Можно закрепить до четырех таких. 
  • Для сортировки вида раздела можно выбрать отображение сеткой, списком или мозаикой.


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