Spotify запустился в России — с 15 июля россиянам официально будут доступны приложения для Android и iOS, а также веб-версия этого сервиса.
14 июля состоялся неофициальный запуск: приложения для iOS и Android полностью адаптированы для жителей России, а на сайте сообщается, что сервис пока недоступен.
Пользователям Spotify доступен бесплатный аккаунт с прерыванием прослушивания рекламой, перемешиванием треков в плейлистах и ограничением в переключении треков (не более 6 раз за час). Также предусмотрены платные аккаунты с трёхмесячным пробным периодом:
- Spotify Premium — 169 рублей в месяц
- Spotify Premium для двоих — 219 рублей в месяц
- Spotify Premium для семьи (не более 6 человек) — 269 рублей в месяц
- Spotify Premium для студентов — 85 рублей в месяц
К преимуществам Spotify относится продвинутая система персонализированных рекомендаций. Сервис изучает музыкальные вкусы пользователя на основе истории прослушивания и автоматически предлагает треки, которые могут ему понравиться. Музыку из Spotify можно слушать на различных устройствах (смартфоны, планшеты, компьютеры, смарт-колонки, телевизоры, автомобильные развлекательные системы) и в разных сервисах (Facebook, Instagram, Discord и пр.)
Каталог Spotify содержит более 50 миллионов треков и 4 миллиарда плейлистов. Для российской аудитории было добавлено около 100 плейлистов, в том числе с треками отечественных музыкантов. На начальном этапе в российской версии сервиса недоступны подкасты, они будут добавлены позже.
Сервис Spotify был запущен в Швеции в 2008 году, сейчас он работает в 92 странах мира, и у него 286 миллионов пользователей, 130 миллионов из которых платят за подписку. Слухи о его появлении в России возникли в 2014 году и возобновились с новой силой в 2018 году, но запуск неоднократно откладывался из-за разных обстоятельств.
Spotify будет конкурировать в России с Apple Music, «Яндекс.Музыкой», «Музыкой ВКонтакте» и ещё несколькими сервисами. Сравнение их расценок и возможностей вы можете найти на нашем сайте.
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