Музыкальный сервис Spotify подвел итоги года. Впервые компания поделилась данными по самым популярным исполнителям, трекам и альбомам в России. Из необычного — в топе музыкальных групп третью строчку заняла «Король и шут».
В Spotify жанром годом назвали русский рэп и это неудивительно, поскольку в пятерке лучших исполнителей: kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Сообщается, что данные собирались с 15 июля. Все представленные топы входят в ежегодный рейтинг Wrapped, в рамках которого пользователи сегодня также получат доступ к своим личным плейлистам: «Мой топ 2020» и «Упущенные хиты».
Итоги года Spotify:
- Глобальный топ 2020
- Плейлист «Лучшие музыканты 2020: Россия»
- Плейлист «Лучшие треки 2020: Россия»
- Плейлист «Топ исполнительниц 2020: Россия»
- Плейлист «Топ исполнителей 2020: Россия»
- Плейлист «Лучшие группы 2020: Россия»
- Плейлист Top Tracks of 2020
- Плейлист Top Artists of 2020
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жаль. пустышек со стеклянным взглядом все больше.
Печально! ☹️