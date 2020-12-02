Spotify 2020 Wrapped
Музыкальный сервис Spotify подвел итоги года. Впервые компания поделилась данными по самым популярным исполнителям, трекам и альбомам в России. Из необычного — в топе музыкальных групп третью строчку заняла «Король и шут».

В Spotify жанром годом назвали русский рэп и это неудивительно, поскольку в пятерке лучших исполнителей: kizaru, Morgenshtern, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. Сообщается, что данные собирались с 15 июля. Все представленные топы входят в ежегодный рейтинг Wrapped, в рамках которого пользователи сегодня также получат доступ к своим личным плейлистам: «Мой топ 2020» и «Упущенные хиты».

Spotify 2020 Wrapped

Spotify 2020 Wrapped

Spotify 2020 Wrapped

Spotify 2020 Wrapped

Spotify 2020 Wrapped

Spotify 2020 Wrapped

Итоги года Spotify:


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