Последний месяц года — время подводить итоги. Spotify сделал это наименее эгоистично.

Любой пользователь Spotify может посмотреть свои личные итоги года в этом сервисе: сколько времени он провёл слушая музыку, какие жанры предпочитает, каких исполнителей включал чаще всего, какие песни у него играли на повторе больше других и каким подкастам он уделил больше внимания. Вся эта статистика доступна в разделе 2021 Wrapped, который появился в мобильных приложениях Spotify на Android и iOS. В веб-версии сервиса её нет.

Статистика представлена в виде сторис — кратко, наглядно, красочно и информативно. Карточки в 2021 Wrapped интерактивные и уникальные для каждого пользователя. Кроме того, Spotify встроил в раздел 2021 Wrapped сюрприз: более 170 музыкантов и групп приготовили видео, и если они оказались в числе ваших любимчиков, запустится их ролик с благодарностями за поддержку. То же самое касается создателей подкастов, они тоже записали видео для своих самых преданных слушателей.



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