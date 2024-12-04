Spotify подвёл персональные итоги года по музыкальным предпочтениям за 2024 год
Фархад Усманов
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Стриминговый сервис Spotify наконец-то опубликовал ежегодные итоги Spotify Wrapped. Найти их можно в приложении для iOS и Android.
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Функция Spotify Wrapped отслеживает подводит итоги по вашим любимым исполнителям, жанрам, песням, подкастам и подводит общую статистику в виде графиков, которым можно делиться в социальных сетях.
Spotify Wrapped теперь также включает функцию для составления графика того, как менялись ваши музыкальные предпочтения в течение года. Для каждого месяца он назначает до трёх музыкальных тем, например, «тепловая волна» или «пляж». Кроме того, приложение создает персонализированный плейлист «музыкальной эволюции», смешивая ваши любимые треки года с новыми песнями, подобранными в соответствии с вашими вкусами.
Подписчики Premium могут создавать плейлисты на основе своих привычек прослушивания с помощью AI DJ Spotify.