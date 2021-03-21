Стриминговый сервис Spotify выплатил правообладателям $5 млрд в 2020 году. Об этом сообщила сама компания, передает издание The Verge.
Доходы правообладателей в сервисе растут. В 2020 году они получили на $1,7 млрд больше, чем в 2017 году. За все время платформа выплатила им более $23 млрд. отчислений. В 2020 году 13 тыс. музыкантов получили от Spotify минимум по $50 тысяч, 870 исполнителей – по $1 млн.
Чтобы всё было прозрачно, Spotify запустил сайт для подсчёта выплат – Loud & Clear. Там каждый может посмотреть, сколько заработал артист на стриминге с конкретной песни.
В 2020 году Spotify появился в России. Он составил конкуренцию Apple Music, YouTube Music, BOOM и Яндекс Музыке. Его фишка — умные плейлисты.
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