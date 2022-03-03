Международный стриминговый сервис Spotify заявил, что закрывает свой офис в России. Об этом сообщают в Reuters со ссылкой на представителя площадки.
С июля 2021 года власти РФ обязали все иностранные соцсети с посещаемостью более 500 тысяч пользователей в день открыть офис в России и действовать как юридическое лицо. Spotify — одна из немногих компаний, которая своевременно подчинилась этому закону и открыла офис. Теперь она закрывает его «на неопределенный срок».
По словам Spotify, компания закрывает офис в России именно по причине последних событий в Украине. Что касается работы самого сервиса, то опасаться пока нечего: Spotify продолжит вещать на территории России ради доступа к информации в стране.
Ранее Spotify ограничил доступ к контенту государственных российских СМИ Sputnik и RT по всему миру, кроме России. Еще раньше то же самое сделали Twitter и Facebook.
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