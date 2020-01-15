В приложении Spotify для Android появились российские цены. Напомним, что сервис на данный момент официально не запущен в РФ. Также в специальном разделе приложения Premium содержится информация о трех бесплатных месяцах пробного периода для всех новых подписчиков.
Воспользоваться региональной подпиской пока нельзя, но это не препятствует ознакомиться с ценами. Таким образом, индивидуальная будет стоить 169 рублей в месяц, студенческая — 75 рублей, а семейная — 269 рублей.
Напомним, что русский язык в приложении появился весной 2019 года, а затем СМИ сообщили о возможном запуске сервиса на территории России. По последним данным, запуску препятствовал конфликт с издателем Warner Music, который удалось уладить 14 января, придя к взаимным соглашениям.
Воспользоваться региональной подпиской пока нельзя, но это не препятствует ознакомиться с ценами. Таким образом, индивидуальная будет стоить 169 рублей в месяц, студенческая — 75 рублей, а семейная — 269 рублей.
Напомним, что русский язык в приложении появился весной 2019 года, а затем СМИ сообщили о возможном запуске сервиса на территории России. По последним данным, запуску препятствовал конфликт с издателем Warner Music, который удалось уладить 14 января, придя к взаимным соглашениям.
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