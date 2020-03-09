



По данным Forbes, российское представительство Spotify уже работает и готовит этот сервис к запуску на российском рынке. Известен примерный срок начала работы Spotify в России, а также ориентировочная стоимость подписки.



В декабре 2019 года Spotify снял офис в коворкинге WeWork в московском бизнес-центре «Белая площадь». В офисе трудятся не более десяти человек, в том числе гендиректор ООО «Спотифай» Илья Алексеев. Он начал карьеру руководителем по продажам в структурах селлера телерекламы «Видео Интернешнл», с 2015 по 2016 годы возглавлял селлера digital-рекламы ИМХО VI., а затем был директором по продажам Facebook в России. До нового назначения работал в Media Instinct Group.



Собеседник Forbes, работающий в музыкальном мейджоре, рассказал, что запуск Spotify в России запланирован на второй квартал 2020 года, а стоимость подписки составит 169 рублей в месяц (как у «Яндекс.Музыки» и Apple Music). Ранее информация о ценах в России появилась в приложении Spotify для Android: индивидуальная подписка — 169 рублей, студенческая — 75 рублей, а семейная — 269 рублей в месяц.



Spotify — музыкальный стриминговый сервис с огромным каталогом. Его главная отличительная особенность — очень хорошая система рекомендаций, которая позволяет пользователю находить новые треки на основе тех, что он любит слушать.



Слухи о предстоящем запуске Spotify в России ходят с 2015 года и возобновились с новой силой в 2019 году. Стоимость подписки может составить 150 рублей в месяц — примерно как у «ВКонтакте» и чуть дешевле, чем у Apple Music и «Яндекс.Музыки». Spotify — шведский сервис, который, несмотря на формальное отсутствие в России, довольно популярен у россиян. Для регистрации и прослушивания музыки российским пользователям приходится прибегать к помощи VPN.



Spotify запустится в России без партнёрских соглашений с операторами, но может добавить в приложение социальные функции, разработанные специально для нашей страны. Как это будет выглядеть, пока непонятно, но можно предположить, что речь идёт о возможности узнавать, какую музыку слушают ваши друзья, переписываться с ними и обмениваться понравившимися релизами и плейлистами.







