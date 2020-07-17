Крупнейшие российские мобильные операторы оценили, насколько вырос трафик от Spotify после запуска российской версии сервиса. Некоторые из них также рассказали, будут ли абонентам, которые пользуются этим сервисом, дополнительно предоставлены льготные услуги.
Yota — в 13,5 раз за первые сутки. Оператор включил в Spotify в список музыкальных сервисов с безлимитным трафиком за 40 рублей в месяц.
«МегаФон» — трафик вырос в 20 раз, число пользователей сервиса увеличилось в 3 раза. Оператор готовит специальные предложения для своих абонентов, слушающих музыку в Spotify (какие — пока не раскрывает).
«Билайн» — «повышенный спрос на Spotify», без какой-либо конкретики. 75% пользователей сервиса моложе 35 лет, 61% мужчин, 39% женщин, самая многочисленная аудитория — мужчины в возрасте от 18 до 24 лет.
МТС — отказались от комментариев. Тем не менее, по сведениям источников Music Business Worldwide и Variety, достоверно предсказавших запуск Spotify в России в середине июля, именно МТС станет основным партнёром этого сервиса в нашей стране. Предполагается, что в скором времени для них будет продлён пробный период использования Spotify, а также им будут предложены специальные тарифы (не исключено, что стоимость подписки со скидкой будет входить в плату по тарифному плану).
Tele2 — рост трафика от Spotify пока не подсчитан, но растёт спрос на отечественные сервисы Boom, «Яндекс.Музыка» и «Звук». Оператор изучает реакцию пользователей на запуск Spotify и не исключает принятие решения о предоставлении безлимитного трафика в рамках платного музыкального пакета.
Российские пользователи и ранее могли использовать Spotify, но для этого требовался VPN. Примечательно, что ещё весной 2018 года «Тинькофф Мобайл» добавил Spotify в список сервисов, трафик от которых мог не тарифицироваться при подключении соответствующей опции.
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