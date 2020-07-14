



Музыкальный сервис Spotify несколько лет готовился к появлению в России, и теперь наконец подтверждена точная дата его запуска. Российским пользователям Spotify станет доступен с 15 июля.



На сайте Spotify обновлено пользовательское соглашение, в него добавлено упоминание трёх стран, где прежде не работал этот сервис: Россия, Беларусь и Казахстан. Указано, что изменения вступят в силу 15 июля 2020 года, из чего можно сделать вывод, что на эту дату намечен запуск Spotify в России и двух других упомянутых странах.



Согласно условий, использовать Spotify могут лица старше 18 лет, а с разрешения родителей или опекунов — с 14 лет. Обработка и хранение персональных данных российских пользователей будет осуществляться в российских дата-центрах, как того требует законодательство РФ. При этом указано, что Spotify подчиняется шведскому законодательству, если иное не требуется обязательным законом государства-члена Европейского Союза или любой другой юрисдикции.







О том, что Spotify планирует запуститься в России 15 июля, несколькими днями ранее сообщили издания Variety и Music Business Worldwide. Их источники утверждают, что партнёром сервиса стал оператор МТС (вероятно, его абонентам будут предоставлены особые условия). В январе 2020 года стала известна ориентировочная стоимость подписки: индивидуальная — 169 рублей, студенческая — 75 рублей, семейная — 269 рублей в месяц.



Слухи о предстоящем запуске Spotify в России ходят с 2014 года и возобновились с новой силой в 2018 году. Spotify — шведский сервис, который, несмотря на формальное отсутствие в России, довольно популярен у россиян. Его главная отличительная особенность — очень хорошая система рекомендаций, которая позволяет пользователю находить новые треки на основе тех, что он любит слушать. В декабре 2019 года Spotify снял офис в коворкинге WeWork в московском бизнес-центре «Белая площадь». В офисе трудятся не более десяти человек, в том числе гендиректор ООО «Спотифай» Илья Алексеев. Он начал карьеру руководителем по продажам в структурах селлера телерекламы «Видео Интернешнл», с 2015 по 2016 годы возглавлял селлера digital-рекламы ИМХО VI., а затем был директором по продажам Facebook в России. До нового назначения работал в Media Instinct Group.







