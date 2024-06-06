Спустя три года Apple пояснила за ошибку iOS, которая опасна для детей



Компания Apple спустя несколько лет обратила внимание на ошибку в iOS, которая позволяла детям обходить родительский контроль. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет об эксплойте Safari, который позволяет обойти запрет на посещение определенных сайтов «Экранного времени». По умолчанию родитель может включить нежелательные к посещению веб-адреса в «черный список» смартфона, после чего Safari откажется их загружать. Это могут быть сайты, способные навредить психике ребенка: 18+, определенные соцсети или даже YouTube.







Еще во времена iOS 15 журналист Джоанна Стерн публично рассказала, как смогла обойти описанный запрет на айфоне сына с помощью набора символов, которые она вставляла в адресную строку Safari. С помощью этих символов она смогла открыть на iPhone своего ребенка сайты с порно, кадрами насилия и так далее. Проблема сохранилась в iOS 16 и iOS 17, а также в iPadOS последних трех лет. Оказалось, что впервые Apple получила репорт о ней в марте 2021 года, но до сих пор бездействовала.



Сейчас Apple наконец вышла на связь и пообещала всё исправить, а также улучшить систему отправки репортов о важных уязвимостях.