



С сегодняшнего дня игра Spyder от студии Sumo Digital запустилась эксклюзивно в Apple Arcade на всех платформах: iOS 13, iPad OS, MacOS и tvOS. Команда Sumo имеет большой опыт разработки, запустив немало известных игр от Team Sonic Racing, Crackdown 3 и Little Big Planet 3 до нового оригинального инди-проекта Spyder.





Если вы когда-либо представляли мир глазами насекомых, для которых любые препятствия и ловушки смертельно опасны, то вы представляли игру Spyder. Обосновавшееся в ретро-вселенной британское шпионское агентство создало Agent 8, самого совершенного миниатюрного робота-паука на земле. Созданный с помощью экспериментальных технологий, этот крошечный супершпион вооружён всеми необходимыми гаджетами и приспособлениями. У вас есть всё, чтобы разрезать плиты, перегружать трансформаторные подстанции, щёлкать переключателями и открывать клапаны, пока вы снуёте вокруг с целью разрушить злодейские планы организации под названием S.I.N. Какова ваша задача? Да всего лишь спасти мир!

Apple Arcade — это игровой сервис от компании Apple. Пользователи получают неограниченный доступ ко всему каталогу, который содержит уже более 100 игр. В игры можно играть на устройствах iPhone, iPad, iPod touch, Mac и Apple TV. В Apple Arcade представлены такие шедевры, как Sayonara Wild Hearts, Assemble with Care и Mini Motorways, в 2020 году в сервисе каждый месяц появляются новые игры и дополнения.





