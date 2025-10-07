Сравнение камер iPhone 17 Pro и iPhone 4S

Фото: Unsplash
В последнее десятилетие индустрия мобильной съемки сделала большой шаг вперед, и смартфоны Apple вместе с ней. Зарубежный блогер решил сравнить качество фотографий на самый свежий 17 Pro и старичка 4S. Возможно, вы считаете, что победитель очевиден, но не тут-то было.
Фото: alexcisse
Разумеется, у более свежей камеры светлее сенсор и шире угол. Однако фото на 4S нельзя назвать плохими — они скорее просто другие, в частности по атмосфере и балансу белого. Пожалуй, найдется немало людей, кто выберет именно их.