Сравнение камер iPhone 17 Pro и iPhone 4S

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

В последнее десятилетие индустрия мобильной съемки сделала большой шаг вперед, и смартфоны Apple вместе с ней. Зарубежный блогер решил сравнить качество фотографий на самый свежий 17 Pro и старичка 4S. Возможно, вы считаете, что победитель очевиден, но не тут-то было.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Фото 1
Фото: alexcisse

Фото: alexcisse
Фото: alexcisse

Фото: alexcisse
Фото: alexcisse

Фото: alexcisse
Фото: alexcisse

Разумеется, у более свежей камеры светлее сенсор и шире угол. Однако фото на 4S нельзя назвать плохими — они скорее просто другие, в частности по атмосфере и балансу белого. Пожалуй, найдется немало людей, кто выберет именно их. 

4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
threads
Cсылки по теме:
Депутат Милонов рассказал, для чего ему стильный оранжевый iPhone 17 Pro
Apple ликует: все хотят iPhone 17 и даже не думают о его главном недостатке
Умелец «взломал» iPhone Air и сделал то, чего Apple очень хотела бы избежать

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi начала обновлять 28 смартфонов на HyperOS 2.2, вот полный список
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии