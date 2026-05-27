Сравнение характеристик Google Fitbit Air и Whoop: что лучше, удобнее и дешевле

Основные различия браслетов

Сравнение характеристик

Сравнение версий Whoop

Сравнение подписок

Что выбрать?

— вам нужен легкий и простой трекер «надел и забыл» для контроля шагов, сна и общего самочувствия, и вы не хотите переплачивать за обязательные подписки. Whoop — вы серьезно тренируетесь, циклически распределяете нагрузки, вам важен показатель готовности ЦНС (ВСР) и вы готовы ежегодно платить более $200 за продвинутую спортивную аналитику.

Трендом 2026 года стали бездисплейные фитнес-браслеты: они не отвлекают звонками и уведомлениями, почти не ощущаются на руке и выполняют свою основную функцию — следят за показателями здоровья. Однако есть и подводные камни, например, платная подписка для нормальной работы или особенности софта для обработки данных с датчиков. В этом тексте мы сравним два браслета — Google Fitbit Air и Whoop, и поймем, какое устройство лучше выбрать для своих задач.Fitbit Air и Whoop 4/5 работают при помощи ИИ-моделей, но позиционируются производителями по-разному.— это массовый продукт для всех и каждого, он умеет многое, но без чрезмерного погружения в показатели; идеальное устройство для обычного потребителя, который просто хочет понимать, что происходит с организмом и получать базовые рекомендации. Нейросеть Gemini дает советы по бытовым процессам — питанию, сну, тренировкам — на основании вводных, которые пользователь ей предоставит., независимо от поколения, представляет собой премиальную экосистему для профессиональных спортсменов с обязательной дорогой подпиской. Его софт хорошо продуман и собирает подробные данные, на основе которых дает профессиональные рекомендации для улучшения своих спортивных показателей. Они базируются на глубокой математической модели со структурой «нагрузка-восстановление».Браслеты выглядят почти одинаково, они оба лишены дисплеев и кнопок, а управление происходит в основном со смартфона. Если его нет под рукой, некоторые базовые возможности можно переключать постукиваниями по корпусу и с помощью встроенных датчиков движения. Вот основные спецификации обеих моделей:Google Fitbit Air только представлен и существует лишь в одной-единственной версии. А вот в конфигурациях Whoop недолго запутаться. Давайте разбираться, чем они отличаются.На момент публикации статьи существуют три версии браслета Whoop — более старая 4.0, более свежая 5.0 и специальная MG с медицинским уклоном. Разница между ними существенная:Версию 4.0 можно купить дешевле на вторичном рынке, а самым заметным отличием будет автономность.Здесь есть особенность — браслет от Google можно купить, заплатив разовую сумму, и пользоваться им далее бесплатно, а вот бесплатной версии Whoop не существует. Подробнее в таблице ниже: