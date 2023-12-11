Сравнение производительности Windows 11 до обновления 23H2 и после. Стоит ли ставить апдейт?







Журналисты с сайта Neowin провели тестирование производительности компьютера в разных бенчмарках на одном и том же компьютере с Windows версий 22H2 и 23H2. Они использовали устройство с процессором Intel Core i9-14900K, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6000, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и быстрым NVMe-накопителем.



В большинстве тестов ПК с обновлением 23H2 оказался быстрее на 2-5%, однако в некоторых бенчмарках преимущество осталось за компьютером без этого апдейта. Так, в сценариях, которые имитируют работу с текстовыми и табличными редакторами, 22H2 получила на 18% и 8% более высокие баллы, а в сценариях с обработкой фотографий преимущество составило 5,7%.



Windows 11 версии 23H2 показала себя более производительной в 17 из 24 тестов. Это говорит о том, что в большинстве сценариев обновлённый компьютер будет работать быстрее, хотя иногда будет заметно замедление в сравнении с предыдущей сборкой операционной системы.





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