Сравнение производительности Windows 11 до обновления 23H2 и после. Стоит ли ставить апдейт?

Александр




Журналисты с сайта Neowin провели тестирование производительности компьютера в разных бенчмарках на одном и том же компьютере с Windows версий 22H2 и 23H2. Они использовали устройство с процессором Intel Core i9-14900K, 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6000, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и быстрым NVMe-накопителем.

В большинстве тестов ПК с обновлением 23H2 оказался быстрее на 2-5%, однако в некоторых бенчмарках преимущество осталось за компьютером без этого апдейта. Так, в сценариях, которые имитируют работу с текстовыми и табличными редакторами, 22H2 получила на 18% и 8% более высокие баллы, а в сценариях с обработкой фотографий преимущество составило 5,7%. 

Windows 11 версии 23H2 показала себя более производительной в 17 из 24 тестов. Это говорит о том, что в большинстве сценариев обновлённый компьютер будет работать быстрее, хотя иногда будет заметно замедление в сравнении с предыдущей сборкой операционной системы.

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Комментарии

tellurian
+4709
tellurian
Кто может подсказать, переустановил винду 10 и батарейка перестала заряжаться. Пишет питание от сети. Ноут НР. За час до переустановки всё работало.
Без питания от батарейки работать мог, почти посадил её. Стоит ли в ноль высадить? Или на ночь оставить?
Сегодня в 15:58
#
+287
needmusic tellurian
Может, в этом обновлении метод определения убитой батареи поменялся (хотя это железо должно определять, но хз). И теперь он считает ее непригодной и работает от сети 🤷 откатитесь на предыдущее обновление, проверьте
Сегодня в 16:13
#
+1
Дмитрий tellurian
Это всё драйвера. Нужды высаживать батарею и т. д. нет. Клик правой кнопкой по ярлыку Мой компьютер -> Управление -> Диспетчер устройств. Либо в поиске написать Диспетчер устройств. Там скорее всего будет красненьким гореть что-то вроде Неизвестное устройство, Основное системное устройство, Контроллер ACPI либо что то ещё. Клик правой кнопкой по такому устройству, -> свойства, ->вкладка Сведения-> в выпадающем списке выбрать "ИД оборудования". Скопировать первое значение (набор символов, букв и цифр), вставить в поисковик и на каком либо сайте (к примеру Driver.ru) скачать любой из предлагаемых файлов. Должно сработать. Либо вбить что то вроде: драйвера для ноутбука HP (и модель его) и скачать с официального сайта вообще все дрова, ну кроме графических. Тоже должно сработать. Но первый вариант проще, так как целенаправленно.
Сегодня в 17:40
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Роман Лесной
–1
Роман Лесной
Сапер тупит, не могу играть, исправляйте
Сегодня в 19:06
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