Сравнение трех версий Mac mini: M1 vs M2 vs M4. Что лучше и что выбрать?







В конце 2024 года компания Apple решила обновить свои настольные ПК начального уровня — Mac mini. После выхода чипа M1 эти компьютеры превратились из самых базовых во вполне себе производительные машины; а самый свежий апдейт порадовал новыми габаритами корпуса.



Получается, на базе чипов Silicon было представлено всего три модели Mac mini: с M1, с M2 и M4. Поскольку в том или ином виде можно найти и купить любую из них, возникает вопрос: а чем они отличаются и что лучше взять прямо сейчас? Вероятно, вам поможет эта сравнительная таблица:



