Сравнение трех версий Mac mini: M1 vs M2 vs M4. Что лучше и что выбрать?

Олег

Фото: Apple

В конце 2024 года компания Apple решила обновить свои настольные ПК начального уровня — Mac mini. После выхода чипа M1 эти компьютеры превратились из самых базовых во вполне себе производительные машины; а самый свежий апдейт порадовал новыми габаритами корпуса.

Получается, на базе чипов Silicon было представлено всего три модели Mac mini: с M1, с M2 и M4. Поскольку в том или ином виде можно найти и купить любую из них, возникает вопрос: а чем они отличаются и что лучше взять прямо сейчас? Вероятно, вам поможет эта сравнительная таблица:

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Сравнение Mac mini

Помимо этого, разница есть в вариациях чипов, которые устанавливаются во все три модели:

Сравнение M1 / M2 / M4

Вы можете воспользоваться этими таблицами, чтобы сопоставить свои потребности с возможностями всех моделей Mac mini Silicon. А после этого определитесь с нужной вам версией, исходя из текущей стоимости каждой их них. 

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Комментарии

kardigan
+3759
kardigan
Короче, M2 вполне себе ничего и менять пока не стоит. Но если нет совсем , лучше приобрести четверку на будущее.
Сегодня в 16:35
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tellurian
+2004
tellurian
Если есть деньги, брать последнее, если нет, то на М2.
2 часа назад в 16:48
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