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Сравнил камеры iPhone 17 Pro Max и Huawei Pura 90s Pro Max: выбор за вами

Георгий


Я сделал сравнительную серию снимков на камеры iPhone 17 Pro Max и Huawei Pura 90s Pro Max, а выбрать лучшие снимки предлагаю вам в комментариях. На всех примерах порядок размещения будет следующий: слева айфон, а справа — Huawei.

Технические характеристики

Предлагаю перед сравнение снимков освежить в память технические особенности камер.
Параметр iPhone 17 Pro Max Huawei Pura 90s Pro Max
Основной модуль 48 МП Fusion Main, 24 мм, ƒ/1.78, 2‑е поколение sensor‑shift OIS, 100% Focus Pixels 50 МП, 24 мм, ƒ/1.4–4.0 (переменная диафрагма), OIS, PDAF, RYYB-сенсор формата 1/1,28 дюйма
Телефото 48 МП Fusion Telephoto, 100 мм (4×), ƒ/2.8, 3D sensor‑shift OIS, Hybrid Focus Pixels, тетрапризменный объектив 200 МП, 89 мм, ƒ/2.6, 4× оптический зум, OIS, PDAF, крупный сенсор  
Ультраширокий модуль 48 МП Fusion Ultra Wide, 13 мм, ƒ/2.2, 120°, Hybrid Focus Pixels     40 МП ультраширокий, 13 мм, ƒ/2.2, автофокус
Фронтальные камеры 18 МП Center Stage камера, ƒ/1.9, автофокус с Focus Pixels 13 МП фронтальная, ультраширокая, ƒ/2.0, ультраширокий угол, автофокус 

Ультраширики: городской пейзаж

На мой взгляд, в этой серии нет явного фаворита. Могу только отметить, что айфон ощутимо увёл цветопередачу в холодные оттенки.


Ультраширики: ночной городской пейзаж

В этой сцене Huawei переборщил и увёл баланс белого в жёлтые тона.

Основная камера: ночной городской пейзаж

Здесь воздержусь от комментариев, поскольку обе камеры справились неплохо.

Телевик x4: дневная сцена

Опять же не вижу явного фаворита, но снимок на Huawei ощущается наиболее чётким и детализированным.

Телевики x8 и x10: дневная сцена

Здесь и далее: я сравнивал телевики x8 (айфон) и x10 (Huawei), поскольку у Pura 90s Pro Max отсутствует зум-пресет x8. Другими словами, в камере после x4 идёт сразу x10.

Ультраширики: яркое солце природа

Ультраширики: яркий неон

Ультраширики: городская сцена с водой

Основные: городская сцена с водой

В этой паре мне определённо нравится снимок с камеры Huawei, поскольку на нем больше деталей в среднем плане — там, где деревья.

Основные: пицца

Основные: закат, колесо обозрения

Здесь я уверенно отдаю предпочтение снимку на камеру Huawei: он светлее и там больше деталей по всей области кадра.

Фронталка: селфи

Здесь мне нравится результат на камеру айфона, поскольку Huawei как-то неестественно выбелил тон кожи.

Телевики x4: золотой час

Телевики x8 и x10: золотой час


Телевики x4: закат, лахта

Телевики x4: портрет

Здесь, на мой взгляд, камера айфона справилась лучше.

Ультраширики: контровой свет

В этой паре очевидно Huawei справился значительно лучше.

Основные: контровой свет

Тут снова Huawei лидирует: снимок светлее по всей области кадра, а также у него больше деталей.

Основные: закат, фонтаны

Итоги

Выводы предлагаю вам сделать самостоятельно — рассказывайте в комментариях, какой смартфон справился лучше.
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Комментарии (1)

+1
ArhangelMichael
Очень неплохо получилось
35 минут назад
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