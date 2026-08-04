Сравнил камеры iPhone 17 Pro Max и Huawei Pura 90s Pro Max: выбор за вами

Я сделал сравнительную серию снимков на камеры iPhone 17 Pro Max
и Huawei Pura 90s Pro Max
, а выбрать лучшие снимки предлагаю вам в комментариях. На всех примерах порядок размещения будет следующий: слева айфон, а справа — Huawei.
Технические характеристики
Предлагаю перед сравнение снимков освежить в память технические особенности камер.
|
Параметр
|
iPhone 17 Pro Max
|
Huawei Pura 90s Pro Max
|
Основной модуль
|
48 МП Fusion Main, 24 мм, ƒ/1.78, 2‑е поколение sensor‑shift OIS, 100% Focus Pixels
|
50 МП, 24 мм, ƒ/1.4–4.0 (переменная диафрагма), OIS, PDAF, RYYB-сенсор формата 1/1,28 дюйма
|
Телефото
|
48 МП Fusion Telephoto, 100 мм (4×), ƒ/2.8, 3D sensor‑shift OIS, Hybrid Focus Pixels, тетрапризменный объектив
|
200 МП, 89 мм, ƒ/2.6, 4× оптический зум, OIS, PDAF, крупный сенсор
|
Ультраширокий модуль
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48 МП Fusion Ultra Wide, 13 мм, ƒ/2.2, 120°, Hybrid Focus Pixels
|
40 МП ультраширокий, 13 мм, ƒ/2.2, автофокус
|
Фронтальные камеры
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18 МП Center Stage камера, ƒ/1.9, автофокус с Focus Pixels
|
13 МП фронтальная, ультраширокая, ƒ/2.0, ультраширокий угол, автофокус
Ультраширики: городской пейзаж
На мой взгляд, в этой серии нет явного фаворита. Могу только отметить, что айфон ощутимо увёл цветопередачу в холодные оттенки.
Ультраширики: ночной городской пейзаж
В этой сцене Huawei переборщил и увёл баланс белого в жёлтые тона.
Основная камера: ночной городской пейзаж
Здесь воздержусь от комментариев, поскольку обе камеры справились неплохо.
Телевик x4: дневная сцена
Опять же не вижу явного фаворита, но снимок на Huawei ощущается наиболее чётким и детализированным.
Телевики x8 и x10: дневная сцена
Здесь и далее: я сравнивал телевики x8 (айфон) и x10 (Huawei), поскольку у Pura 90s Pro Max отсутствует зум-пресет x8. Другими словами, в камере после x4 идёт сразу x10.
Ультраширики: яркое солце природа
Ультраширики: яркий неон
Ультраширики: городская сцена с водой
Основные: городская сцена с водой
В этой паре мне определённо нравится снимок с камеры Huawei, поскольку на нем больше деталей в среднем плане — там, где деревья.
Основные: пицца
Основные: закат, колесо обозрения
Здесь я уверенно отдаю предпочтение снимку на камеру Huawei: он светлее и там больше деталей по всей области кадра.
Фронталка: селфи
Здесь мне нравится результат на камеру айфона, поскольку Huawei как-то неестественно выбелил тон кожи.
Телевики x4: золотой час
Телевики x8 и x10: золотой час
Телевики x4: закат, лахта
Телевики x4: портрет
Здесь, на мой взгляд, камера айфона справилась лучше.
Ультраширики: контровой свет
В этой паре очевидно Huawei справился значительно лучше.
Основные: контровой свет
Тут снова Huawei лидирует: снимок светлее по всей области кадра, а также у него больше деталей.
Основные: закат, фонтаны
Итоги
Выводы предлагаю вам сделать самостоятельно — рассказывайте в комментариях, какой смартфон справился лучше.