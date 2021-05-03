Продолжаем серию сравнений камер iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra, в которой лучший снимок вы выбираете сами. В предыдущей заметке по итогам голосования победил флагман от Apple, итого пока счёт 1:0 в пользу Купертино.
В этом сравнении мы предлагаем выбрать самый интересный снимок еды, на ваш взгляд.
Проголосовать можно у нас в соцсетях, а итоги подведем во вторник:
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Ее даже самая хорошая камера не спасёт )))
Если отталкиваться от предыдущих фото, то айфон фотографирует «темнее».
Значит 1 айфон, 2 самсунг. Могу ошибаться, но я это так виду. И если это так, то смысла в последующих тестах нет, сразу все будет видно и понятно.