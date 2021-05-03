iPhone 12 Pro Max vs Galaxy S21 Ultra

Продолжаем серию сравнений камер iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra, в которой лучший снимок вы выбираете сами. В предыдущей заметке по итогам голосования победил флагман от Apple, итого пока счёт 1:0 в пользу Купертино.

В этом сравнении мы предлагаем выбрать самый интересный снимок еды, на ваш взгляд.

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Проголосовать можно у нас в соцсетях, а итоги подведем во вторник:


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