





Продолжаем серию сравнений камер iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S21 Ultra, в которой лучший снимок вы выбираете сами. В предыдущей заметке по итогам голосования победил флагман от Apple, итого пока счёт 1:0 в пользу Купертино.В этом сравнении мы предлагаем выбрать самый интересный снимок еды, на ваш взгляд.Проголосовать можно у нас в соцсетях, а итоги подведем во вторник: