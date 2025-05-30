Сразу 20 iPhone одновременно использовали для съёмок «28 лет спустя»







Компания Sony раскрыла подробности о съёмках постапокалиптического британского фильма ужасов «28 лет спустя», для которого режиссёры использовали сразу 20 единиц смартфонов



Благодаря бюджету в $75 млн фильм Дэнни Бойла «28 лет спустя» станет первым крупным блокбастером, полностью снятым на ‌iPhone‌. Сама картина выступает продолжением фильмов «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007), которые показывают последствия зомби-апокалипсиса в Великобритании. Компания Sony раскрыла подробности о съёмках постапокалиптического британского фильма ужасов «28 лет спустя», для которого режиссёры использовали сразу 20 единиц смартфонов Apple Благодаря бюджету в $75 млн фильм Дэнни Бойла «28 лет спустя» станет первым крупным блокбастером, полностью снятым на ‌iPhone‌. Сама картина выступает продолжением фильмов «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007), которые показывают последствия зомби-апокалипсиса в Великобритании. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В съёмках фильма использовались только ‌iPhone 15‌ Pro Max вкупе с различным дополнительным оборудованием, таким как специальные кронштейны, алюминиевые клетки и насадки для объективов. В некоторых эпизодах одновременно использовалось до 20 iPhone, чтобы создать эффект полного погружения при монтаже.Премьера фильма «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.