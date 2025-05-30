Сразу 20 iPhone одновременно использовали для съёмок «28 лет спустя»

Фархад

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Компания Sony раскрыла подробности о съёмках постапокалиптического британского фильма ужасов «28 лет спустя», для которого режиссёры использовали сразу 20 единиц смартфонов Apple.

Благодаря бюджету в $75 млн фильм Дэнни Бойла «28 лет спустя» станет первым крупным блокбастером, полностью снятым на ‌iPhone‌. Сама картина выступает продолжением фильмов «28 дней спустя» (2002) и «28 недель спустя» (2007), которые показывают последствия зомби-апокалипсиса в Великобритании.

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В съёмках фильма использовались только ‌iPhone 15‌ Pro Max вкупе с различным дополнительным оборудованием, таким как специальные кронштейны, алюминиевые клетки и насадки для объективов. В некоторых эпизодах одновременно использовалось до 20 iPhone, чтобы создать эффект полного погружения при монтаже.

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Премьера фильма «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Aspard
+673
Aspard
Все таки насколько тупой маркетинг, при наличии профессионального оборудования использование айфонов, это сколько же занесли за рекламу? Не, айфон лучший в видео, вообще не спорю, но тут чисто выпендрёж.
57 минут назад
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kardigan
+4004
kardigan Aspard
А на iPhone ещё столько всего понавешено, что сказать, что снято на него язык с трудом поворачивается.
Но.. маркетинг дело тонкое Петруха!
53 минуты назад
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