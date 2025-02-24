Сразу два складных iPhone выйдут в 2026 году — Bloomberg







Пока Apple готовится к редизайну серии iPhone 17, в сети появилась информация о более масштабных изменениях в конструкции смартфонов бренда. Пока Apple готовится к редизайну серии iPhone 17, в сети появилась информация о более масштабных изменениях в конструкции смартфонов бренда. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что в 2026 году Apple представит два новых дизайна iPhone: складной и ещё один «секретный» форм-фактор.В своей рассылке Power On инсайдер написал следующее: «Apple готовится выпустить ультратонкий iPhone к концу этого года и сосредоточилась на завершении разработки своего первого складного устройства к 2026 году. Мне сказали, что в этом году также разрабатывается ещё один новый дизайн iPhone».Возможно, речь идёт о редизайне базовой модели iPhone 18, поскольку стандартный iPhone вряд ли получит изменения в этом году. С другой стороны, формулировка Гурмана, похоже, намекает на что-то более существенное, чем просто обновление базовой модели. Есть вероятность, что Apple готовит Fold и Flip — складные смартфоны в форм-факторе книжки и раскладушки.