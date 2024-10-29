Срочно обновите свои iPhone до iOS 18.1. Apple исправила устранила ряд серьёзных уязвимостией

Фархад
iOS

Apple поделилась подробностями обо всех дырах в безопасности, которые разработчики перекрыли в обновлениях iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 и watchOS 11.1.

Согласно примечаниям к выпускам, в новых прошивках Apple устранила уязвимости Siri, которые позволяли злоумышленникам получать доступ к конфиденциальным данным пользователя. Также инженеры исправили приложение «Команды», поскольку некоторые команды могли также получать доступ к конфиденциальным данным. Кроме того, в Safari устранили баг, который приводил к утечке истории просмотров в частном доступе.

Компания рекомендует всем пользователям совместимых девайсов срочно обновить свои устройства.

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Источник:
Apple
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Комментарии

kardigan
+3755
kardigan
Вчера обновил и тело и mac. Вроде всё норм по части батареи и тормозов, но на mac так и не нашел функции Clean Up… её нет поросту, а как раз переносить файлы и Clean Up были нужны. Одну в финале не обнаружил.. или я не выспался😏?
Сегодня в 09:31
#
+35
winp
Обновил, заработала оптимизированная зарядка (12)
Сегодня в 09:41
#
Anatoly076
+282
Anatoly076
Закрыли «ИЗВЕСТНЫЕ ИМ СЕРЬЕЗНЫЕ» и открыли еще пару десятков, пока неизвестные им 🤣🤣🤣🤣🤣. Так как в этот раз ОСь похоже пишется всем миром по заявкам…
Сегодня в 09:41
#

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