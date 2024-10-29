Срочно обновите свои iPhone до iOS 18.1. Apple исправила устранила ряд серьёзных уязвимостией

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Apple поделилась подробностями обо всех дырах в безопасности, которые разработчики перекрыли в обновлениях iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 и watchOS 11.1.Согласно примечаниям к выпускам, в новых прошивках Apple устранила уязвимости Siri, которые позволяли злоумышленникам получать доступ к конфиденциальным данным пользователя. Также инженеры исправили приложение «Команды», поскольку некоторые команды могли также получать доступ к конфиденциальным данным. Кроме того, в Safari устранили баг, который приводил к утечке истории просмотров в частном доступе.Компания рекомендует всем пользователям совместимых девайсов срочно обновить свои устройства.