Срочно обновите свои MacBook! Новая macOS Tahoe 26.4 продлит жизнь вашего ноутбука

Фархад


Вслед за iOS 26.4 компания Apple выпустила macOS Tahoe 26.4 — четвёртое крупное обновление системы для компьютеров, которое привносит сразу 3 полезные функции. Установить апдейт можно стандартно через настройки macOS в разделе обновлений ПО.

Одно из полезных изменение — возвращение компактной панели вкладок в Safari для тех, кому важна экономия пространства. Также система получила новые эмодзи и начала предупреждать о приложениях, которые скоро перестанут поддерживаться. Но самое главное, что теперь появилась функция ограничения заряда: теперь можно задать максимум от 80 до 100%, чтобы продлить срок службы батареи и жизни MacBook в целом.

Напомним, что Apple собирается отказаться от Rosetta 2 — технологии, которая позволяет запускать старые приложения. Уже сейчас macOS показывает уведомления о таких программах, а после выхода macOS 28 они полностью перестанут работать. Это явный сигнал разработчикам, что пора обновляться.
Комментарии

samych
Лучше бы они вернули старый добрый launchpad.
час назад в 21:30
