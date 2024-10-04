Срочно обновите свой iPhone до iOS 18.0.1. Ваши пароли могут быть под угрозой

Фархад
iOS

Компания Apple опубликовала документ поддержки, в котором указаны две серьёзные причины обновиться до iOS 18.0.1 и iPadOS 18.0.1. Помимо, устранения багов, разработчики внесли исправления в безопасность iPhone и iPad.

В документе поддержки говорится, что iOS 18.0.1 и iPadOS 18.0.1 устраняют уязвимости, связанные со встроенными приложениями «Сообщения» и «Пароли».

Как выяснилось, владельцы iPhone XS и более новых моделей iPhone, а также всех совместимых iPad под управлением iOS 18/iPadOS 18 могли случайно раскрыть свои пароли посторонним. Всё дело в том, что система могла прочесть сохранённые пароли вслух с помощью функции VoiceOver (проговаривание). В iOS 18.0.1 и iPadOS 18.0.1 это исправили.

Также на всех моделях iPhone 16 с iOS 18 запись голосовых сообщений в «Сообщениях» начиналась за несколько секунд до появления индикатора микрофона. В iOS 18.0.1 это исправили.

К сожалению, баг с фантомными единицами на значках приложений Telegram, Discord и Teams не исчез. Придётся ждать iOS 18.1.

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Источник:
9to5Mac
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