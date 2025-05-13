Срочно обновите свой iPhone до iOS 18.5! Пропускать этот патч нельзя

Во вчерашней сборке iOS 18.5 компания Apple устранила более 30 уязвимостей безопасности, затрагивающих различные компоненты системы, включая Bluetooth, FaceTime и многое другое.
Кроме того, iOS 18.5 устраняет уязвимости, затрагивающие историю вызовов, Bluetooth, CoreAudio и AppleJPEG. Apple не сообщает о случаях использования этих уязвимостей в реальных условиях.
Обновления безопасности были также выпущены для других устройств — iPadOS 17.7.7, macOS Sequoia 15.5, macOS Sonoma 14.7.6, macOS Ventura 13.7.6, watchOS 11.5 и tvOS 18.5. Рекомендуется обновить все ваши устройства до последних версий, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides