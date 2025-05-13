Срочно обновите свой iPhone до iOS 18.5! Пропускать этот патч нельзя

Фархад

Apple

Во вчерашней сборке iOS 18.5 компания Apple устранила более 30 уязвимостей безопасности, затрагивающих различные компоненты системы, включая Bluetooth, FaceTime и многое другое.

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Особое внимание стоит обратить на исправление для iPhone 16e, первого устройства с модемом Apple C1. Обновление устраняет уязвимость в базовой полосе модема, которая могла позволить злоумышленникам перехватывать сетевой трафик при определённых ситуациях.

Кроме того, iOS 18.5 устраняет уязвимости, затрагивающие историю вызовов, Bluetooth, CoreAudio и AppleJPEG. Apple не сообщает о случаях использования этих уязвимостей в реальных условиях.

Обновления безопасности были также выпущены для других устройств — iPadOS 17.7.7, macOS Sequoia 15.5, macOS Sonoma 14.7.6, macOS Ventura 13.7.6, watchOS 11.5 и tvOS 18.5. Рекомендуется обновить все ваши устройства до последних версий, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
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Источник:
9to5
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Комментарии

Ckor_30
+734
Ckor_30
Уже побежали обновлять 😁
Сегодня в 14:03
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