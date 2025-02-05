Срочно обновите свой Mac до macOS Sequoia 15.3, пока вы не лишились бэкапов

В недавно вышедшем обновлении macOS Sequoia 15.3 компания Apple по-тихому исправила ошибку, которая ломала загрузку системы из резервных копий.
Ранее мы рассказывали, что в macOS 15.2 разработчики изменили подход к созданию бэкапов через сторонние утилиты, такие как SuperDuper. Компания обязала их использовать собственные инструменты репликации Apple, а не просто копировать операционную систему. Однако баг в самом репликаторе не позволял загружаться из этих бэкапов после их создания. Даже нативная утилита Time Machine дала сбой.