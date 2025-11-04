Срочно обновите свой умный дом, пока он окончательно не отключился







С февраля 2026 года приложение «Дом» на устройствах под управлением iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS 13, tvOS 16.1 и watchOS 9.1 и старше перестанет работать. А вместе с этим пользователи потеряют доступ к устройствам умного дома.

Согласно обновлённому документу Apple, опубликованному сегодня, компания планирует прекратить поддержку старой версии Apple Home к 10 февраля 2026 года. Изначально старая архитектура должна была перестать работать с осени, но теперь у пользователей есть ещё несколько месяцев для обновления.Владельцам устройств умного дома на базе HomeKit необходимо перейти на новую архитектуру к следующему февралю, чтобы избежать перебоев в работе аксессуаров и систем автоматизации. Напомним, Apple обновила архитектуру HomeKit ещё ​​в марте 2023 года с релизом iOS 16.4, но компания пообещала поддерживать старую архитектуру на протяжении двух лет.Обновление предлагает ряд новых фич, включая гостевой доступ, поддержку роботов-пылесосов и историю активности. Apple заявляет, что оно также обеспечивает более быструю и надёжную работу, особенно для умных домов с большим количеством гаджетов HomeKit и Matter.