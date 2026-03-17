Срочно обновитесь! Вышел патч безопасности для iOS 26.3.1 и macOS Tahoe 26.3.1

Фархад


Компания Apple выпустила первое обновление для улучшения безопасности в фоновом режиме (BSI). Этот тип патчей пришёл на смену быстрым обновлениям безопасности, которые компания выпускала несколько лет назад.

Первые обновления BSI устраняют уязвимость WebKit, которая могла позволить вредоносному веб-контенту обходить политику Same Origin Policy. Обновления BSI доступны для macOS Tahoe 26.3.1, iOS 26.3.1 и iPadOS 26.3.1, а также для macOS Tahoe 26.3.2, но эксклюзивно для MacBook Neo.

Apple заявляет, что уязвимость была устранена за счет улучшения проверки входных данных.

Установить фоновые улучшения безопасности можно в разделе «Конфиденциальность и безопасность» приложения «Настройки». Для этого прокрутите вниз и выберите опцию «Установить». Если включена опция «Автоматическая установка», фоновые патчи безопасности будут установлены автоматически.
