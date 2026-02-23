Top.Mail.Ru

Срочно отключите обновление своих iPhone! Apple готовит iOS 26.3.1, чтобы снова убить автономность

Фархад



Портал MacRumors обнаружил в журналах посетителей сайта устройства, работающие под управлением iOS 26.3.1, что указывает на скорый релиз обновления.

Обычно разработчики Apple с тестовыми сборками минорных обновлений часто попадаются в логах разных сайтов. iOS 26.3.1 как раз должна стать небольшим обновлением, исправляющим ошибки и/или уязвимости безопасности. Вероятно, прошивка будет приурочена к релизу новых гаджетов, но устанавливать её в первые дни категорически не рекомендуется. Лучше дождаться тестов работы батареи и приложений.

Напомним, в недавно вышедшем обновлении iOS 26.3 Apple наконец-то решила все проблемы с автономностью и стабильностью гаджетов. Поэтому советуем срочно проверить настройки и отключить автоматическую загрузку и установку обновлений ПО.
Источник:
MacRumors
Комментарии

🆎
+43
🆎
параноики какие-то 😂
2 часа назад в 13:30
#
Ckor_30
+777
Ckor_30
Это уже паранойя😂
8 минут назад
#