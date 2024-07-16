Срочно переходите на Safari. Apple высмеяла все сторонние браузеры в новом ролике

Фархад
Safari

Компания Apple посвятила новый рекламный ролик конфиденциальности своего браузера Safari, высмеяв все остальные приложения для веб-сёрфинга. 

В ролике нам показывают, как камеры видеонаблюдения превращаются то в птиц, то в летучих мышей, и начинают парить вокруг пользователей смартфонов, которые ищут какую-то информацию в интернете. Apple отмечает, что камеры — это трекеры веб-сайтов, которые собирают пользовательские данные. Ближе к концу ролика пользователи iPhone начинают открывать Safari, а все эти «жуткие камерные монстры» начинают исчезать.



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Стоит отметить, что Safari уже давно предлагает защиту от отслеживания пользователей в сети, а также использует интеллектуальную систему предотвращения отслеживания, чтобы выявлять и блокировать домены, собирающие данные о юзерах.

Сама Apple заявляет, что ряд средств защиты Safari не поддерживается другими браузерами, включая Chrome. Именно поэтому пользователям iPhone, iPad и Mac рекомендуется использовать Safari.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+321
Digital Persona
ИМХО, Из трех ведущих производителей ОС, только Google сделали нормальный браузер. Ни MS с их Edge (даже на базе Chromium), ни Apple не могут приблизится по популярности к Chrome.
2 часа назад в 21:45
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