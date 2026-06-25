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Срочно удалите это со смартфона! Тысячи жителей РФ стали жертвами «топливного капкана»

Артем

Фото: Unsplash

По сети расходится шпионское приложение, которое маскируется под сервис для покупки бензина.

По данным экспертов, злоумышленники создали сеть мошеннических сайтов, спекулирующих на теме доступности бензина и дизеля. Пользователям обещают уникальный и крайне полезный сервис: актуальную карту АЗС по всей стране с возможностью фильтрации, планирования маршрутов и проверки наличия топлива в реальном времени. Для пущей убедительности мошенники заявляют, что приложение работает на базе открытых данных.

Однако вместо обещанных функций доверчивые водители скачивают так называемую программу-стилер — опасный шпионский софт. Как только пользователь устанавливает APK-файл и дает ему стандартные разрешения, вирус получает полный доступ к геолокации устройства, а также ко всем хранящимся на смартфоне документам, фотографиям и видеозаписям. Масштаб угрозы стремительно растет. 

Только с середины июня в «Лаборатории Касперского» зафиксировали более тысячи попыток скачивания вредоносного файла, но реальное число потенциальных жертв может быть в разы выше. Эксперты напоминают, что загрузка ПО из сторонних источников всегда сопряжена с огромным риском, и настоятельно рекомендуют пользоваться только проверенными и легитимными площадками, такими как RuStore, где все программы проходят строгую модерацию.

Появление этой кибератаки — классический пример социальной инженерии, когда хакеры бьют по самым актуальным и чувствительным потребностям людей. В данном случае причиной стал ажиотаж с покупкой топлива в регионах России.
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Источник:
Интерфакс
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