Срочно удалите это со смартфона! Тысячи жителей РФ стали жертвами «топливного капкана»

По сети расходится шпионское приложение, которое маскируется под сервис для покупки бензина.По данным экспертов, злоумышленники создали сеть мошеннических сайтов, спекулирующих на теме доступности бензина и дизеля. Пользователям обещают уникальный и крайне полезный сервис: актуальную карту АЗС по всей стране с возможностью фильтрации, планирования маршрутов и проверки наличия топлива в реальном времени. Для пущей убедительности мошенники заявляют, что приложение работает на базе открытых данных.Однако вместо обещанных функций доверчивые водители скачивают так называемую программу-стилер — опасный шпионский софт. Как только пользователь устанавливает APK-файл и дает ему стандартные разрешения, вирус получает полный доступ к геолокации устройства, а также ко всем хранящимся на смартфоне документам, фотографиям и видеозаписям. Масштаб угрозы стремительно растет.Только с середины июня в «Лаборатории Касперского» зафиксировали более тысячи попыток скачивания вредоносного файла, но реальное число потенциальных жертв может быть в разы выше. Эксперты напоминают, что загрузка ПО из сторонних источников всегда сопряжена с огромным риском, и настоятельно рекомендуют пользоваться только проверенными и легитимными площадками, такими как RuStore, где все программы проходят строгую модерацию.Появление этой кибератаки — классический пример социальной инженерии, когда хакеры бьют по самым актуальным и чувствительным потребностям людей. В данном случае причиной стал ажиотаж с покупкой топлива в регионах России.