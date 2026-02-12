Top.Mail.Ru

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему

Олег

Компания Apple провела большую работу над безопасностью системы в свежих версиях прошивки. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, десятки уязвимостей были исправлены в iOS 26.3, iPadOS 26.3 и macOS 26.3. Как минимум одна из них точно использовалась злоумышленниками в реальной жизни. Она касается редактора динамических ссылок dyld, который позволял выполнение произвольного кода:

«Злоумышленник, обладающий возможностью записи в память, может выполнить произвольный код. Компания Apple осведомлена о сообщении о том, что эта уязвимость могла быть использована в чрезвычайно сложной атаке против конкретных целевых лиц на версиях iOS до iOS 26», — Apple. 

Проблема была исправлена благодаря улучшенной системе управления состоянием памяти. Apple рекомендует всем пользователям как можно скорее обновиться. 

MacRumors
