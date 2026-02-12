Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему

Компания Apple провела большую работу над безопасностью системы в свежих версиях прошивки. Об этом пишет MacRumors.
«Злоумышленник, обладающий возможностью записи в память, может выполнить произвольный код. Компания Apple осведомлена о сообщении о том, что эта уязвимость могла быть использована в чрезвычайно сложной атаке против конкретных целевых лиц на версиях iOS до iOS 26», — Apple.
Проблема была исправлена благодаря улучшенной системе управления состоянием памяти. Apple рекомендует всем пользователям как можно скорее обновиться.