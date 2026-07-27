Срочно заблокируйте свою банковскую карту, если столкнулись с этой проблемой

МВД РФ призвало срочно заблокировать карты тех россиян, которые столкнулись с мошенничеством. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, ведомство подготовило алгоритм действий для людей, столкнувшихся с мошенниками. Если вы случайно перевели деньги преступникам или дали им свои конфиденциальные сведения, нужно немедленно заблокировать банковскую карту. Также важно сразу сменить пароли от всех личных приложений и электронной почты.После этого необходимо без промедления позвонить в свой банк и написать заявление в полицию. В ведомстве предупреждают, что злоумышленники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или специалистов службы поддержки. Также они нередко отправляют жертвам опасные ссылки и применяют программы дистанционного доступа, чтобы дотянуться до чужих денег.В Минцифры при этом отмечают, что с начала года количество киберпреступлений снизилось почти на треть. Скоро на портале «Госуслуги» запустится специальная кнопка защиты. С её помощью граждане смогут быстро заявить об обмане и обезопасить свои персональные данные.