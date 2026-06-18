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Срочно закупайтесь: цены на новые iPhone, Mac и iPad улетят в космос. Это подтвердил Тим Кук
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в интервью The Wall Street Journal, что компании всё сложнее сдерживать рост цен на свои устройства. По его словам, стоимость памяти и накопителей продолжает увеличиваться, и Apple уже не может полностью компенсировать эти расходы за свой счёт. В результате часть дополнительных затрат неизбежно будет переложена на покупателей.
Глава Apple не назвал конкретные продукты, которых коснётся подорожание, но в первую очередь речь может идти о будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые выйдут в сентябре. Также рост цен потенциально может затронуть iPad и компьютеры Mac. Некоторые изменения уже происходят: компания убрала из продажи наиболее доступную конфигурацию Mac mini, из-за чего стартовая цена компактного компьютера выросла с $599 до $799.
Одной из главных причин сложившейся ситуации стал стремительный рост спроса на чипы памяти и накопители со стороны компаний, активно развивающих искусственный интеллект. Производители памяти, включая Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, расширяют производство, однако значительная часть новых мощностей направляется на серверные решения для ИИ, а не на потребительскую электронику. Дополнительную нагрузку создаёт и сама Apple, которой требуется всё больше оперативной памяти для поддержки новых функций Apple Intelligence.
По данным аналитиков TechInsights, для сохранения текущей рентабельности стоимость новых моделей iPhone Pro может вырасти примерно на $270, что в наших реалиях запросто превратится в +30 тысяч к ценнику. Тим Кук сравнил ситуацию на рынке памяти со «столетним наводнением», отметив, что за более чем четыре десятилетия работы не сталкивался с подобным дефицитом. При этом Apple не собирается самостоятельно производить память и накопители, предпочитая сосредоточиться на тех направлениях, в которых компания обладает наибольшей экспертизой.
Рост цен уже затронул многих производителей электроники. Ранее стоимость отдельных устройств и аксессуаров повышали Samsung, Microsoft, Sony и Dell, поэтому Apple — далеко не единственная компанией, которая будет вынуждена пересматривать цены в ближайшие годы.
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Комментарии ()
+286
На пенсию копит?
2 часа назад в 11:51
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