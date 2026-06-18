Срочно закупайтесь: цены на новые iPhone, Mac и iPad улетят в космос. Это подтвердил Тим Кук

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил в интервью The Wall Street Journal, что компании всё сложнее сдерживать рост цен на свои устройства. По его словам, стоимость памяти и накопителей продолжает увеличиваться, и Apple уже не может полностью компенсировать эти расходы за свой счёт. В результате часть дополнительных затрат неизбежно будет переложена на покупателей.Глава Apple не назвал конкретные продукты, которых коснётся подорожание, но в первую очередь речь может идти о будущих iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, которые выйдут в сентябре. Также рост цен потенциально может затронуть iPad и компьютеры Mac. Некоторые изменения уже происходят: компания убрала из продажи наиболее доступную конфигурацию Mac mini, из-за чего стартовая цена компактного компьютера выросла с $599 до $799.Одной из главных причин сложившейся ситуации стал стремительный рост спроса на чипы памяти и накопители со стороны компаний, активно развивающих искусственный интеллект. Производители памяти, включая Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, расширяют производство, однако значительная часть новых мощностей направляется на серверные решения для ИИ, а не на потребительскую электронику. Дополнительную нагрузку создаёт и сама Apple, которой требуется всё больше оперативной памяти для поддержки новых функций Apple Intelligence.По данным аналитиков TechInsights, для сохранения текущей рентабельности стоимость новых моделей iPhone Pro может вырасти примерно на $270, что в наших реалиях запросто превратится в +30 тысяч к ценнику. Тим Кук сравнил ситуацию на рынке памяти со «столетним наводнением», отметив, что за более чем четыре десятилетия работы не сталкивался с подобным дефицитом. При этом Apple не собирается самостоятельно производить память и накопители, предпочитая сосредоточиться на тех направлениях, в которых компания обладает наибольшей экспертизой.Рост цен уже затронул многих производителей электроники. Ранее стоимость отдельных устройств и аксессуаров повышали Samsung, Microsoft, Sony и Dell, поэтому Apple — далеко не единственная компанией, которая будет вынуждена пересматривать цены в ближайшие годы.