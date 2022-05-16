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Сроки доставки посылок с AliExpress резко выросли. Их ждут по 3 месяца

Олег

AliExpress


В последнее время резко увеличились сроки доставки посылок из Китая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей OZON и AliExpress. 

Согласно источнику, в последние пару месяцев отмечается значительное увеличение сроков доставки посылок из Китая и дальневосточных регионов РФ. При этом временные промежутки на пересылку из Турции или стран СНГ не изменились. 

Представители ритейла и маркетплейсов связывают это с несколькими факторами. Во-первых, в Китае сейчас фиксируют новые вспышки COVID-19, из-за чего в стране снова действует карантин. Авиасообщение в некоторых аэропортах КНР временно остановлено. Во-вторых, над южными регионами РФ вот уже третий месяц запрещено летать — а значит, сюда приходится доставлять почту только наземным способом. 

Что касается AliExpress, то покупатели массово жалуются, что посылки стали доставляться очень долго. На профильных форумах многие пишут, что ждут свои заказы по 2-3 месяца, тогда как раньше доставка составляла 2-4 недели. 

На данный момент китайский маркетплейс указывает сроки доставки в Россию 82-89 дней. Представители компании отказались комментировать причины увеличения сроков, ограничившись следующим: 
«В напоминании на сайте указан максимальный срок доставки, в течение которого может приехать товар. Если он не пришел после его истечения, то покупатель может сразу вернуть деньги». 
К слову, представитель СДЭК отмечает, что количество заказов из США и Европы значительно сократилось — россияне просто не могут их оплатить из-за неработающих карт Visa и MasterCard. Единственным способом приобрести что-то из западных стран — воспользоваться сервисами по выкупу товаров. При этом сроки доставки оттуда тоже выросли с нескольких дней до полутора месяцев. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+809
mayor42
Лично у меня все отправления канули в небытие именно на Российской таможне…
Вчера в 14:38
#
+195
Rolen mayor42
Такая же беда. И понимаешь, что продавцу предъявлять не логично...
10 минут назад
#
tellurian
+3681
tellurian
С марта жду пробку для бутылки. Цена уже в два раза снизилась :) новые заказал. Интересно когда привезут.
Вчера в 18:02
#
tellurian
+3681
tellurian
Единственным способом приобрести что-то из западных стран — воспользоваться сервисами по выкупу товаров. (с)
Ещё и цены на выкуп очень не гуманные ;(
Думал что-то купить, так цена почти в 2 раза выше выходит.
На дорогих товарах ещё может быть интересно.
Вчера в 18:03
#
zomb13
–8
zomb13
Этой поморкой уже давно не пользуюсь🤮и вам рекомендую
Вчера в 19:25
#
0
Юрий Шмелев
С 5 марта не могу получить возврат денег за неотправленный мне товар, на все запросы отвечают техпроблемы, все будет, решил надавить через Сбербанк банк оплаты товара, пока тоже отписки, заказы делать перестал, доверия нет, терять деньги не хочу. Вот так относиться АлиЭкспресс к клиентам..да и сроки увеличились кратно ..
Вчера в 19:25
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