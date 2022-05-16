Сроки доставки посылок с AliExpress резко выросли. Их ждут по 3 месяца



В последнее время резко увеличились сроки доставки посылок из Китая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей OZON и AliExpress.



Согласно источнику, в последние пару месяцев отмечается значительное увеличение сроков доставки посылок из Китая и дальневосточных регионов РФ. При этом временные промежутки на пересылку из Турции или стран СНГ не изменились.



Представители ритейла и маркетплейсов связывают это с несколькими факторами. Во-первых, в Китае сейчас фиксируют новые вспышки COVID-19, из-за чего в стране снова действует карантин. Авиасообщение в некоторых аэропортах КНР временно остановлено. Во-вторых, над южными регионами РФ вот уже третий месяц запрещено летать — а значит, сюда приходится доставлять почту только наземным способом.



Что касается AliExpress, то покупатели массово жалуются, что посылки стали доставляться очень долго. На профильных форумах многие пишут, что ждут свои заказы по 2-3 месяца, тогда как раньше доставка составляла 2-4 недели.



На данный момент китайский маркетплейс указывает сроки доставки в Россию 82-89 дней. Представители компании отказались комментировать причины увеличения сроков, ограничившись следующим:



«В напоминании на сайте указан максимальный срок доставки, в течение которого может приехать товар. Если он не пришел после его истечения, то покупатель может сразу вернуть деньги».

К слову, представитель СДЭК отмечает, что количество заказов из США и Европы значительно сократилось — россияне просто не могут их оплатить из-за неработающих карт Visa и MasterCard. Единственным способом приобрести что-то из западных стран — воспользоваться сервисами по выкупу товаров. При этом сроки доставки оттуда тоже выросли с нескольких дней до полутора месяцев.