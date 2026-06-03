Сроки техсбора с продаваемой в РФ электроники изменили

«В текущей редакции с сентября. Но сейчас уже решение обсуждено, этот срок будет сдвинут на 1 декабря. Сделали это по просьбе отрасли в первую очередь», — отметил Шпак.

Решение перенести начало нового технологического сбора приняли по просьбе отрасли.В рамках ПМЭФ-2026 замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что введение нового технологического сбора на продаваемую в России электронику планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря.Он также подчеркнул, что предстоящий сбор будет взиматься как с импортной, так и производимой на территории России электроники.Таким образом институт технологического сбора станет источником для инвестиций в развитие отрасли, а также позволит правильно балансировать вопросы спроса и предложения на электронную продукцию внутреннего рынка, считает замглавы Минпромторга.Напомним, что ранее старт технологического сбора планировали ввести поэтапно, с 1 сентября 2026 года: сначала с готовой электронной аппаратуры, включая смартфоны и ноутбуки, а следом с электронных компонентов и модулей.