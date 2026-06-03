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Сроки техсбора с продаваемой в РФ электроники изменили

Артем

Фото: Vecteezy 

Решение перенести начало нового технологического сбора приняли по просьбе отрасли.

В рамках ПМЭФ-2026 замглавы Минпромторга России Василий Шпак заявил, что введение нового технологического сбора на продаваемую в России электронику планируется перенести с 1 сентября на 1 декабря. 

«В текущей редакции с сентября. Но сейчас уже решение обсуждено, этот срок будет сдвинут на 1 декабря. Сделали это по просьбе отрасли в первую очередь», — отметил Шпак.

Он также подчеркнул, что предстоящий сбор будет взиматься как с импортной, так и производимой на территории России электроники. 

Таким образом институт технологического сбора станет источником для инвестиций в развитие отрасли, а также позволит правильно балансировать вопросы спроса и предложения на электронную продукцию внутреннего рынка, считает замглавы Минпромторга.

Напомним, что ранее старт технологического сбора планировали ввести поэтапно, с 1 сентября 2026 года: сначала с готовой электронной аппаратуры, включая смартфоны и ноутбуки, а следом с электронных компонентов и модулей.
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Источник:
ТАСС
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