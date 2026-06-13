США испугались: мощнейшие ИИ-модели Fable 5 и Mythos 5 приказано отключить для всех

Даже коммерческие модели не стали исключением.
Власти США потребовали ограничить доступ к мощнейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для обычных пользователей, сообщила Anthropic. По словам компании, Fable 5 удалось обойти систему безопасности, однако доказательств инцидента со стороны властей не последовало.
Согласно распоряжению властей, доступ к моделям запрещен для иностранных граждан — как за пределами США, так и внутри страны. Ограничения распространились даже на иностранных сотрудников самой Anthropic. В результате компания приняла решение отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех, при этом остальные модели продолжают работать без изменений.
«Правительство США, ссылаясь на органы нацбезопасности, издало директиву по экспортному контролю, запрещающую доступ к Fable 5 и Mythos 5 любым иностранным гражданам [...] В результате мы вынуждены временно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соответствие требованиям»
— подтвердили в Anthropic
В компании не согласны с требованием: обнаружение ограниченного метода обхода не должно приводить к отключению коммерческой модели, и называют произошедшее чрезмерной мерой. Сейчас Anthropic работает над возможным восстановлением доступа к моделям.
Напомним, что Fable 5 и Mythos 5 запустили всего несколько дней назад, 9 июня.