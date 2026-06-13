Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

США испугались: мощнейшие ИИ-модели Fable 5 и Mythos 5 приказано отключить для всех

Артем


Даже коммерческие модели не стали исключением. 

Власти США потребовали ограничить доступ к мощнейшим ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для обычных пользователей, сообщила Anthropic. По словам компании, Fable 5 удалось обойти систему безопасности, однако доказательств инцидента со стороны властей не последовало.

Согласно распоряжению властей, доступ к моделям запрещен для иностранных граждан — как за пределами США, так и внутри страны. Ограничения распространились даже на иностранных сотрудников самой Anthropic. В результате компания приняла решение отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех, при этом остальные модели продолжают работать без изменений.

«Правительство США, ссылаясь на органы нацбезопасности, издало директиву по экспортному контролю, запрещающую доступ к Fable 5 и Mythos 5 любым иностранным гражданам [...] В результате мы вынуждены временно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех наших клиентов, чтобы обеспечить соответствие требованиям»
— подтвердили в Anthropic

В компании не согласны с требованием: обнаружение ограниченного метода обхода не должно приводить к отключению коммерческой модели, и называют произошедшее чрезмерной мерой. Сейчас Anthropic работает над возможным восстановлением доступа к моделям.

Напомним, что Fable 5 и Mythos 5 запустили всего несколько дней назад, 9 июня.
0
Источник:
Anthropic
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Anthropic выпустила опаснейший ИИ в общий доступ
В Россию принудительно вернули Netflix, Spotify, ChatGPT, Gemini и другие зарубежные сервисы
Apple встроит Siri AI и искусственный интеллект все свои операционные системы и устройства

Рекомендации

Рекомендации

Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон
МТС ответил на обвинения в введении «налога» на VPN
В Москве появился новый сервис такси — только для богатых
Домашний интернет начнут фильтровать. В Москве внедряют «белые списки» для проводной сети (Обновлено)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

+278
Gabriel
Фигня всё это просто разгоняют интерес инвесторов.
Все разработчики прекрасно знают где проходит граница межу опасными программами и ИИ
И уж точно не стали бы выпускать в открытый доступ такого рода опасности.
Скорее всего такого уровня опасности программ просто не существует если бы это было так, то об этом знал бы очень ограниченный круг людей.
час назад в 20:51
#

Читайте также