США наложили новые запреты на Россию. Гаджетов станет еще меньше

Артем
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Минпромторгом США был опубликован список, запрещающий ввоз ряда технических устройств. В основном, ограничения коснулись бытовых гаджетов.

В дополнение к уже существующим ограничениям (более 1200 позиций) добавился новый перечень бытовой электроники, которую будет запрещено ввозить в Россию. В него входят:

  • Электрические проточные или накопительные водонагреватели
  • Электрические утюги
  • Микроволновые печи
  • Кипятильники
  • Электрические кофеварки
  • Тостеры
  • Линейные телефонные аппараты
  • Беспроводные телефоны
  • Диктофоны
  • Сушилки для белья
  • Машины и аппараты для фильтрации и очистки воды
  • Снегоочистители и снегоуборочные машины
  • Газонокосилки
  • Сельскохозяйственная техника
  • Стиральные машины
  • Швейные машины
  • Литий-ионные аккумуляторы
  • Аккумуляторные батареи Nesio
  • Пылесосы
  • Измельчители пищевых продуктов
  • Электрические лампы
  • Базовые станции
  • Наушники
  • Карманные и кассетные радиоприемники
  • Кинематографические камеры
  • Проекторы
  • Фотообъективы.
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Источник:
RG.RU
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