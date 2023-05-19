США наложили новые запреты на Россию. Гаджетов станет еще меньше

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Минпромторгом США был опубликован список, запрещающий ввоз ряда технических устройств. В основном, ограничения коснулись бытовых гаджетов.В дополнение к уже существующим ограничениям (более 1200 позиций) добавился новый перечень бытовой электроники, которую будет запрещено ввозить в Россию. В него входят: