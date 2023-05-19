США наложили новые запреты на Россию. Гаджетов станет еще меньше

Минпромторгом США был опубликован список, запрещающий ввоз ряда технических устройств. В основном, ограничения коснулись бытовых гаджетов.
В дополнение к уже существующим ограничениям (более 1200 позиций) добавился новый перечень бытовой электроники, которую будет запрещено ввозить в Россию. В него входят:
- Электрические проточные или накопительные водонагреватели
- Электрические утюги
- Микроволновые печи
- Кипятильники
- Электрические кофеварки
- Тостеры
- Линейные телефонные аппараты
- Беспроводные телефоны
- Диктофоны
- Сушилки для белья
- Машины и аппараты для фильтрации и очистки воды
- Снегоочистители и снегоуборочные машины
- Газонокосилки
- Сельскохозяйственная техника
- Стиральные машины
- Швейные машины
- Литий-ионные аккумуляторы
- Аккумуляторные батареи Nesio
- Пылесосы
- Измельчители пищевых продуктов
- Электрические лампы
- Базовые станции
- Наушники
- Карманные и кассетные радиоприемники
- Кинематографические камеры
- Проекторы
- Фотообъективы.