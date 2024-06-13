ПМЭФ 2024

США введут очень жёсткие санкции в IT-сфере

Александр


В рамках новых ограничений США запретят американским организациям предоставлять гражданам РФ услуги IT-консультирования и проектирования, IT-поддержку и облачные сервисы для корпоративного ПО, а также программное обеспечение для проектирования и производства. Эти меры вступят в силу 12 сентября 2024 года.

Правила экспортного администрирования регулируют экспорт и реэкспорт многих коммерческих товаров, ПО и технологий, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Товары, попадающие под эти правила, перечислены в списке управления коммерческой торговлей, где каждому элементу присвоен идентификатор. В пресс-релизе Минфина США говорится, что новые запреты не коснутся определённых операций, связанных с телекоммуникациями и интернетом, а также гуманитарных операций. Сохранение этих разрешений Управлением по контролю над иностранными активами направлено на смягчение воздействия на российское общество и защиту всеобщего доступа к IT-технологиям.

«Мы увеличиваем риск попадания под вторичные санкции для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, перекрываем пути обхода санкционных ограничений и уменьшаем способность России извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и ИТ-услугам», — заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

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Комментарии

fly666666
+530
fly666666
Бедон неистовствует
Сегодня в 08:58
#
tellurian
+1447
tellurian fly666666
Это не он. Он марионетка.
Сегодня в 09:11
#
+109
unfailingsky fly666666
Он просто наёмный менеджер, как и наш пу. Делают, что им прикажут.
2 часа назад в 12:23
#
tellurian
+1447
tellurian unfailingsky
Наш как раз не во всём. Многое делает сам и его вынуждены слушать в стране. Он как арбитр.
30 минут назад
#
Lord
+620
Lord
Их интересует количество, а не результат.
Сегодня в 09:34
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tellurian
+1447
tellurian
Юань станет основной иностранной валютой России, — заявили в Центробанке.
Биржевой курс юань/рубль теперь будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в том числе евро и доллара, говорится в заявлении
26 минут назад
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