Вчера Xiaomi начала распространять обновление MIUI 12.5 Enhanced среди российских пользователей её смартфонов, а сегодня стало известно, что компания приступила к внутреннему тестированию стабильной версии оболочки MIUI 13 на базе Android 12.
По словам источника, MIUI 13 Stable тестируется на девяти устройствах, которые уже перешли на операционную систему Android 12.
Список смартфонов выглядит следующим образом:
- Xiaomi MIX 4 – v13.0.0.1 SKMCNXM
- Xiaomi Mi 11 Pro – v13.0.0.1 SKACNXM
- Xiaomi Mi 11 Ultra – v13.0.0.1 SKACNXM
- Xiaomi Mi 11 – v13.0.0.1 SKBCNXM
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G – v13.0.0.1 SKICNXM
- Xiaomi Mi 10S – v13.0.0.1 SGACNXM
- Redmi K40 – v13.0.0.1 SKHCNXM
- Redmi K40 Pro – v13.0.0.1 SKKCNXM
- Redmi K40 Pro Plus – v13.0.0.1 SKKCNXM
MIUI 13 предоставит пользователям переработанный интерфейс, появятся новые шрифты, иконки и анимационные эффекты. Помимо этого, будет реализована технология расширения оперативной памяти Memory Fusion, которая представляет собой аналог создания файла подкачки в персональных компьютерах на операционной системе Windows за счёт внутреннего хранилища.
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