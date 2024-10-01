Стал известен срок лишения прав за скрытый номер автомобиля

Артем
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Закон уже приняли во втором и третьем чтениях.

Теперь за попытку скрыть автомобильный номер водителей будут лишать права вождения на срок от одного года до полутора лет. При этом гаджеты или другие средства скрывающие или изменяющие подлинный номер госзнака будут конфискованы. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на тот же срок.

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Сейчас за проступок водителей штрафуют на 5 тыс руб или лишают возможности управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

samOsebe
+579
samOsebe
Чудесно, давно пора.
2 часа назад в 16:58
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Aspard
+599
Aspard
Чудесно то чудесно, вот только в первую очередь пройдитесь по центру у администраций городов с крутыми авто, лишите их. Или разберитесь с золотой молодёжью, у которой могут быть миллионные штрафы.
час назад в 17:43
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+4787
Carter_Mayers
Простого Васю коснётся уж точно, блатные и братишки, как мутили и не платили штрафы так и и продолжат.
час назад в 17:48
#
Aspard
+599
Aspard
А, ну все понятно, ни о чем закон:
"...без номеров или оборудованным устройством, позволяющим скрыть номер..."
То есть все мудозвоны, которые заклеивают бумажками, магнитиками и т.д. — мимо.
час назад в 17:58
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