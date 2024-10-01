Стал известен срок лишения прав за скрытый номер автомобиля

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Закон уже приняли во втором и третьем чтениях.Теперь за попытку скрыть автомобильный номер водителей будут лишать права вождения на срок от одного года до полутора лет. При этом гаджеты или другие средства скрывающие или изменяющие подлинный номер госзнака будут конфискованы. За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на тот же срок.Сейчас за проступок водителей штрафуют на 5 тыс руб или лишают возможности управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.