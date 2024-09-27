Стала известна дальнейшая судьба сервисов Google в России — закроют или нет?

Google планирует сохранить работоспособность своих бесплатных сервисов в РФ. Об этом компания рассказала «Известиям».
«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — говорится в сообщении Google.
26 сентября для жителей РФ была ограничена возможность создания новых аккаунтов, при этом проблемы с отправкой кодов по SMS наблюдались и ранее. Эти коды нужны для подтверждения входа в учётную запись с использованием двухфакторной аутентификации.
Министерство цифрового развития РФ заявило, что количество SMS, отправляемых компанией Google российским пользователям, значительно сократилось. Ведомство порекомендовало скачать данные из сервисов Google, а также переходить на их отечественные аналоги. В России также продолжается замедление YouTube, хотя официально этот сервис не внесён в перечень запрещённых, а снижение скорости доступа вообще не предусмотрено законодательно.
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