Стала известна дальнейшая судьба VPN в России

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Роскомнадзор рассказал, какие VPN-сервисы продолжат работать в России, а какие подвергнутся блокировке. Ведомство также дало организациям рекомендацию, как им продолжить использовать VPN, если от этого зависит их бизнес.





«Настоятельно рекомендуем российским корпорациям и институтам ускоренно перенастроить информационные системы и методики, гарантирующие деятельность их внутренних функциональных процедур, на серверную, программную и коммуникативную инфраструктуру, распределенную на территории нашего государства», — заявили в РКН.

Исходя из этой рекомендации, российские компании должны использовать отечественные VPN-сервисы, которые работают в соответствии с законодательством и не позволяют получать доступ к заблокированным в России ресурсам. Иностранные VPN-сервисы, по словам Роскомнадзора, создают угрозу утечки данных, а также игнорируют перечень запрещённых ресурсов, а потому сами окажутся заблокированными.На этой неделе Роскомнадзор через установленное у всех провайдеров и операторов оборудования ТСПУ начал блокировать протоколы OpenVPN и WireGuard, которые используются некоторыми иностранными VPN-сервисами. Эта блокировка гораздо более эффективная, нежели по IP-адресам, поскольку в ней задействован глубокий анализ трафика, позволяющий выявить VPN-соединение, даже если оно замаскировано.