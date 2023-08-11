Стала известна дальнейшая судьба VPN в России

Александр


Фото: Unsplash

Роскомнадзор рассказал, какие VPN-сервисы продолжат работать в России, а какие подвергнутся блокировке. Ведомство также дало организациям рекомендацию, как им продолжить использовать VPN, если от этого зависит их бизнес.

«Настоятельно рекомендуем российским корпорациям и институтам ускоренно перенастроить информационные системы и методики, гарантирующие деятельность их внутренних функциональных процедур, на серверную, программную и коммуникативную инфраструктуру, распределенную на территории нашего государства», — заявили в РКН.

Исходя из этой рекомендации, российские компании должны использовать отечественные VPN-сервисы, которые работают в соответствии с законодательством и не позволяют получать доступ к заблокированным в России ресурсам. Иностранные VPN-сервисы, по словам Роскомнадзора, создают угрозу утечки данных, а также игнорируют перечень запрещённых ресурсов, а потому сами окажутся заблокированными.

На этой неделе Роскомнадзор через установленное у всех провайдеров и операторов оборудования ТСПУ начал блокировать протоколы OpenVPN и WireGuard, которые используются некоторыми иностранными VPN-сервисами. Эта блокировка гораздо более эффективная, нежели по IP-адресам, поскольку в ней задействован глубокий анализ трафика, позволяющий выявить VPN-соединение, даже если оно замаскировано.

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Источник:
Security Lab
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Комментарии

tellurian
+4923
tellurian
Пусть сами и исполняют и используют.
час назад в 12:34
#
+4737
Carter_Mayers
Да в роутере можно врубить VPN и хренас два что Роскомпозор с этим сделает. Правда такой сценарий работы подойдёт не всем, если не нужен VPN 24/7. Сколько бы гайки не закручивали а в рабство этим клоунам большинство не пойдёт и в ножки кланяться не будет
час назад в 12:44
#
+11
AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949 Carter_Mayers
Данный комментатор не в курсе, не читал и не понял, что блокируют VPN на уровне пакетов. Какой роутер, что за полный бред? Уже могут и весь протокол заблокировать и выход тут не домашний идиотизм с роутером, в переход на альтернативные протоколы, например, сокс, по совету китайских товарищей…
22 минуты назад
#
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