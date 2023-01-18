Стала известна дата выхода iOS 16.3. Вот какие новые функции получит iPhone

Фархад

iOS-16-3

Apple раскрыла сроки выхода общедоступной сборки iOS 16.3 в сегодняшнем пресс-релизе, посвящённом месяцу афроамериканской истории.

Компания поделилась новыми обоями и циферблатом «Единство», которые станут доступны пользователям с релизом iOS 16.3 и watchOS 9.3 на следующей неделе. Скорее всего, обновления выйдут во вторник, 24 января.

Apple iOS 16.3

Помимо устранения багов и ошибок, владельцы iPhone 8 и новее получат следующие нововведения:

Ожидается, что вместе с iOS 16.3 Apple также выпустит iPadOS 16.3, tvOS 16.3 и macOS 13.2.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+243
Alex82
А откуда инфа, что 24 января релиз? Фархад, вы сами придумали?) На другом ресурсе пишут про 3 февраля … Кому верить?🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Сегодня в 20:34
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Фархад Усманов
+5
Фархад Усманов Alex82
Верить пресс-релизу Apple, где говорится, что релиз iOS 16.3 и watchOS 9.3 с новыми обоями и циферблатом состоится на следующей неделе — то есть, 24 января (с учётом начала продаж новых MacBook Pro на M2 Max). Увы, 3 февраля (в пятницу) релиз никак состояться не может — Apple не выпускает обновления в последние дни недели.
час назад в 22:18
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tellurian
+4956
tellurian Alex82
Вышел релиз кандидат, через неделю релиз.
час назад в 22:57
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