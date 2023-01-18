Стала известна дата выхода iOS 16.3. Вот какие новые функции получит iPhone

Поддержка физических ключей безопасности;

Обновлённое окно Handoff для переноса музыки с iPhone на HomePod;

Изменения в настройках функции экстренного вызова.

Apple раскрыла сроки выхода общедоступной сборки iOS 16.3 в сегодняшнем пресс-релизе, посвящённом месяцу афроамериканской истории.Компания поделилась новыми обоями и циферблатом «Единство», которые станут доступны пользователям с релизом iOS 16.3 и watchOS 9.3 на следующей неделе. Скорее всего, обновления выйдут во вторник, 24 января.Помимо устранения багов и ошибок, владельцы iPhone 8 и новее получат следующие нововведения:Ожидается, что вместе с iOS 16.3 Apple также выпустит iPadOS 16.3, tvOS 16.3 и macOS 13.2.