Стала известна дата выхода iOS 17.1.1 с исправлением кучи багов в iPhone

Фархад
IOS

Портал MacRumors, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Apple выпустит обновление iOS 17.1.1 для всех совместимых моделей iPhone уже на этой неделе.

Прошивка с номером сборки 21B91 уже лежит на серверах Apple, поэтому релиз может состояться уже сегодня ночью.

По данным MacRumors, обновление будет сосредоточено на исправлениях ошибок и других уязвимостей, обнаруженных в iOS 17.1. В частности, ожидается, что Apple устранит проблемы с подключением к сетям Wi-Fi, избавит от рандомного отключения iPhone на ночь и починит беспроводную зарядку в автомобилях BMW. Кроме того, производитель iPhone исправит и другие баги.

Вместе с iOS 17.1.1 компания выпустит обновление watchOS 10.1.1, в котором устранит чрезмерный разряд батареи Apple Watch.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Hello!
+632
Hello!
Ну и когда в итоге выйдет обнова?
час назад в 09:36
#
tellurian
+4760
tellurian Hello!
Может быть сегодня вечером.
19 минут назад
#
–86
876589
Как только, так сразу
час назад в 10:00
#
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