Стала известна дата выхода iOS 17.1.1 с исправлением кучи багов в iPhone
Фархад Усманов —
Портал MacRumors, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Apple выпустит обновление iOS 17.1.1 для всех совместимых моделей iPhone уже на этой неделе.
Прошивка с номером сборки 21B91 уже лежит на серверах Apple, поэтому релиз может состояться уже сегодня ночью.
По данным MacRumors, обновление будет сосредоточено на исправлениях ошибок и других уязвимостей, обнаруженных в iOS 17.1. В частности, ожидается, что Apple устранит проблемы с подключением к сетям Wi-Fi, избавит от рандомного отключения iPhone на ночь и починит беспроводную зарядку в автомобилях BMW. Кроме того, производитель iPhone исправит и другие баги.
Вместе с iOS 17.1.1 компания выпустит обновление watchOS 10.1.1, в котором устранит чрезмерный разряд батареи Apple Watch.
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