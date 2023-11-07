Стала известна дата выхода iOS 17.1.1 с исправлением кучи багов в iPhone

Портал MacRumors, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Apple выпустит обновление iOS 17.1.1 для всех совместимых моделей iPhone уже на этой неделе.Прошивка с номером сборки 21B91 уже лежит на серверах Apple, поэтому релиз может состояться уже сегодня ночью.По данным MacRumors, обновление будет сосредоточено на исправлениях ошибок и других уязвимостей, обнаруженных в iOS 17.1. В частности, ожидается, что Apple устранит проблемы с подключением к сетям Wi-Fi, избавит от рандомного отключения iPhone на ночь и починит беспроводную зарядку в автомобилях BMW. Кроме того, производитель iPhone исправит и другие баги.Вместе с iOS 17.1.1 компания выпустит обновление watchOS 10.1.1, в котором устранит чрезмерный разряд батареи Apple Watch.